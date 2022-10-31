مدرب الوحدات يشترط 20 ألفا لتدريب “أولى” سعودي.. نجوم يطرحون حلولا لمواجهة شغب الملاعب

خالد الخطاطبة – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب الوحدات يشترط 20 ألفا لتدريب فريق سعودي

فشلت المفاوضات الأولية التي جرت بين المدرب الفرنسي لفريق الوحدات لكرة القدم جوميز، وأحد أندية الدرجة الأولى في السعودية، بسبب عدم التوصل لاتفاق حول التفاصيل المالية.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات، أن جوميز اشترط الحصول على راتب شهري مقداره 20 ألف دولار، وهو ما رفضه النادي السعودي، الذي ابدى استعداده لدفع راتب شهري يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف دولار كحد أعلى.

المصدر كشف أن إعجاب النادي السعودي بالفرنسي جوميز، جاء اعتقادا بأن المدرب الفرنسي نقل الوحدات من المركز السابع في الدوري إلى المركز الثاني حاليا، قبل أن يتم تصحيح المعلومة للنادي السعودي، أن تواجد الوحدات في المركز السابع، كان بسبب تأجيل عدد من مبارياته في الدوري، بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا.

سؤال عن دورات “البرو”

اعترف مدربون محليون، أن عدد الأردنيين الحاصلين على دورة التدريب الدولية المتقدمة “البرو” بات مبالغا فيه، مؤكدين أن عدد من يملكون شهادة “البرو” في الأردن يصل تقريبا إلى 60 مدربا، وهو أمر ليس صحيا ويحتاج إلى إعادة دراسة.

وقالوا في تصريح لـ”الغد”، إن بلدا بحجم الأردن، يجب ألا تعطي هذه الشهادة إلا لمن يستحق، حتى تحافظ على هيبة الحاصلين عليها، كاشفين عن انتقادات خارجية لارتفاع عدد الحاصلين على “البرو” في الأردن.

نجوم يطرحون حلولا للحد من شغب الملاعب

نظمت دائرة المرافق الرياضية في أمانة عمان الكبرى أول من أمس، جلسة حوارية نقاشية حول شغب الملاعب والتعصب الرياضي، شارك فيها نخبة من نجوم الكرة العاملين في الأمانة، أمثال ديان صالح وأسامة طلال ومحمد أبو عرقوب وعثمان الحسنات ومعتز ياسين وفراس شلباية وحسين عبيدات وغيرهم من النجوم.

وتحدث أسامة طلال مدير المنتخب الوطني الأول عن اختلاف وتطور صور تجييش الجماهير، في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتي ساهمت بشكل فاعل في رفع مستوى التوتر والمناكفات في الشارع الرياضي حيث أن قلة يقودون الأغلبية.

بدوره ركز الكابتن ديان صالح المدرب والمحاضر الآسيوي على ضرورة زرع القيم في النشء من الأطفال حيث معظم اللاعبين والمدربين يشرفون على الفئات العمرية والأكاديميات الخاصة، مطالبا أمانة عمان نشر كتيبات توعوية تزيد من ثقافة الأطفال.

فراس شلباية لاعب نادي الوحدات شدد على ضرورة توحيد صفحات الأندية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع التلاعب في التصريحات التي من شأنها زرع ونشر الفتن.

بدوره أشار عثمان الحسنات إلى أن بعض الإدارات تساهم في مثل هذا التأزيم من خلال شعبويات عقيمة، فيما أكد معتز ياسين على العلاقة القوية التي تربط اللاعبين مع بعضهم البعض.

محمد أبو عرقوب لاعب نادي الحسين إربد وحسين عبيدات لاعب نادي الجزيرة ومحمد الجوهري لاعب مغير السرحان أشادوا بجهود العقلاء في الرياضة الأردنية، مؤكدين أن على الجميع نبذ الفئة الضالة والمندسة. في نهاية الجلسة شدد رئيس شعبة فريق الأمانة اكرم رصاص على مزيد من الجهود من خلال صفحات نجوم الكرة الأردنية على بث الوعي لدى متابعيهم ومحبيهم.

واختتمت الجلسة بملخص ما دار فيها، قدمه رئيس قسم المرافق الرياضية محمد نوفل، حيث تم طرح التوصيات والحلول.

نجوم أنهوا مشوارهم في منافسات دوري المحترفين

أنهى مجموعة من نجوم الأندية، مشوارهم في منافسات دوري المحترفين الذي يختتم رسميا يوم الجمعة المقبل، حيت المباريات الأخيرة في الأسبوع الأخير من الدوري.

ولن يكون بامكان هؤلاء النجوم اللعب في الجولة الأخيرة، بسبب حرمانهم بسبب البطاقات الملونة وهم : محمود موافي وعامر أبو جاموس والمدرب علي القرني (الجزيرة) وأحمد الياس وفراس شلباية وخالد عصام (الوحدات) وعبيدة السمارنة (الفيصلي) ومصطفى كمال (الحسين إربد) وأسامة عقار وأنس سعيد (شباب العقبة) وعارف هيثم (الصريح) وعلي المصري ( معان) وزيد أبو عابد (شباب الأردن).

حكيم على رأس عمله مدربا للحسين إربد

ما يزال المدرب السوري أيمن حكيم، على رأس عمله مديرا فنيا لفريق كرة القدم في نادي الحسين إربد، رغم عدم تواجده مع الفريق في التدريبات والمباريات الأخيرة. وتواجد حكيم رسميا في كشوفات الفريق في المباريات الأخيرة، رغم ابتعاده فعليا عن النادي، بانتظار منحه مستحقاته المالية بعد انتهاء الحسين إربد من منافسات الدوري يوم الجمعة المقبل.

وأكد حكيم في تصريح لـ”الغد”، ان اسمه يتصدر كشف الفريق في المباريات الرسمية، رغم ابتعاده، لافتا إلى أنه سيلتقي الإدارة قريبا لبحث تفاصيل حقوقه المالية، قبل مغادرة النادي رسميا. يشار إلى أن حسين علاونة يشرف حاليا على تدريب فريق الحسين الذي ما يزال يطمح باحراز لقب الدوري في الموسم الحالي، في حال خدمته نتائج الجولة الأخيرة.

كواليس النجوم

• ريع مباريات نادي الجزيرة مبيوعة لمتعهد حتى نهاية عام 2023، وفق ما أكده النادي ردا على أن ريع المباراة المقبلة أمام الفيصلي سيذهب لنادي الجزيرة.

• المعلومات تؤكد أن العوائد المادية الإعلانية لمباراة الأردن وإسبانيا، ستعود بمبالغ مالية كبيرة على صندوق اتحاد كرة القدم الذي أنجز الكثير من الإعلانات حتى الآن… على سبيل المثال، دقيقة الإعلان الذي سيظهر على اللوحة داخل الملعب (الديجيتل) سيصل سعره إلى 3 آلاف دينار.. العوائد المادية لمباراة إسبانيا ستخدم بشكل كبير اتحاد كرة القدم.

• تواجد المحترف في فريق برقان الكويتي حمزة الصيفي في عمان، أثار التكهنات بشأن استمرار اللاعب مع فريقه الكويتي، وفيما إذا أنهى اللاعب ارتباطه مع نادي برقان.

• رئيس نادي الحسين إربد عامر ابو عبيد، أعلن عن اجراء سحب على تذاكر جمهور النادي الذي سيتواجد في مباراة سحاب يوم الجمعة المقبل، بحيث يحصل الفائزون في السحب على تذاكر (40 تذكرة) لحضور مباراة الأردن وإسبانيا.

• المدير الفني لفريق نادي الجزيرة لكرة القدم السعودي علي القرني، يتوقع ألا يشرف على مباراة فريقه المقبلة أمام الفيصلي، بسبب رغبته في السفر قبل حلول موعد المباراة… القرني سبق وأن تعرض للايقاف في هذه المباراة.

• النادي الفيصلي يتجه لتسليم لاعبي فريقه الكروي راتبهم الشهري يوم الخميس المقبل.