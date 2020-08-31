مدرب باير ليفركوزن يؤكد رحيل هافيرتس الى تشيلسي

برلين – أكد مدرب باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم الهولندي بيتر بوس الإثنين ان مهاجميه كاي هافيرتس وكيفن فولاند يستعدان الى التوقيع لناديي تشلسي الانجليزي وموناكو الفرنسي على التوالي، موضحا أنه لا يتوقع عودتهما الى صفوف الفريق بعد فترة التوقف الدولية.

وقال بوس بخصوص هافيرتس الذي يعتبر في سن الـ21 عاما أحد أفضل المواهب في كرة القدم الألمانية “في كرة القدم يمكن أن تفشل دائما في النهاية”، مضيفا “لكن بصراحة تامة، استمرت المفاوضات منذ فترة طويلة وأنطلق من مبدأ أن كاي سيترك الفريق أكثر من رؤيته سيبقى في صفوف النادي”.

وأكد المدرب الهولندي الذي فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل الفريق خامسا في الدوري الألماني، أن تشلسي كان بالفعل المحاور المميز لهافرتز.

Kai Havertz wants to move to Chelsea as soon as possible, with the Premier League side in talks with Bayer Leverkusen for a £90m deal for the Germany international. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 31, 2020

وكان باير ليفركوزن يطالب قبل الأزمة التي تسبب بها وباء “كوفيد-19″، بـ100 مليون يورو للسماح للاعب الشاب بالرحيل.

وسبق للنادي اللندني الحصول على خدمات نجم آخر في الدوري الألماني هذا الصيف هو مهاجم لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر مقابل نحو 53 مليون يورو.

وأكد بوش أن فولاند (28 عاما و 10 مباريات دولية) بصدد الرحيل عن صفوف ليفركوزن الى موناكو، وقال “كل شيء ممكن، لكن إذا سألتني إذا كنت أنوي رؤيته يعود الى صفوف الفريق فإن جوابي واضح: لا”. (أ ف ب)