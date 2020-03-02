مدرب برشلونة: الخسارة قاسية ولكننا قادرون على تخطيها

مدريد – أعرب كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، عن أسفه للخسارة بهدفين دون رد على يد الغريم التقليدي ريال مدريد الأحد في “كلاسيكو الأرض”، حيث وصفها بـ”القاسية”، مؤكدا بالوقت ذاته قدرة فريقه على تخطيها في الجولات المقبلة.

وقال سيتيين خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب (سانتياجو برنابيو): “اتفقنا أنا وزين الدين زيدان على أن المباراة لن تكون حاسمة، ما زالت هناك نقاط عديدة في الملعب، رغم أن الخسارة تبقى قاسية، هذه المباريات تؤثر عليك عندما تخسر، ولكننا قادرون على تخطيها”.

واعترف صاحب الـ61 عاما: “هناك الكثير من النقاط الإيجابية وسنحاول تحسينها، الفريق يلعب بديناميكية جيدة، ولكن هذه هي كرة القدم. صنعنا أربع أو خمس فرص، وهم أيضا، ولكن عندما لا تسجل، إذن فلن تفوز”.

وأشار سيتيين إلى أن أكثر “ما أحبطه في المباراة هو صناعة العديد من الفرص دون استغلالها، بقوله: “صنعنا فرصا كثيرة واضحة في الشوط الأول، وكان بإمكاننا التقدم في النتيجة في أي منها، ولكننا افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة. في الشوط الثاني، بدأنا بشكل جيد، ولكن ارتكبنا بعض الأخطاء في التمريرات، ولم نتغلب على ضغط لاعبي الريال، الذي حرمنا من الخروج بالكرة”.

وتابع: “كل هذا أوجد عدم الثقة في صفوفنا، وعانينا كثيرا. ولكن وسط هذه الظروف، صنعنا فرصتين لتعقيد الأمور على ريال مدريد، ولكن هذا لم يحدث”.

وأردف: “كنا ندرك أن الريال حسن كثيرا من قدرته عند قطع الكرة في مناطق الخصم. لقد طبق هذا الأمر بشكل جيد للغاية. رغم أننا بدأنا في العودة بهدوء للقاء، إلا أن الحقيقة أننا خسرنا الثقة بالكرة، وبدأ التوتر يتسرب لنا، وهذا منح ثقة كبيرة للمنافس”. (إفي)