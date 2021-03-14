مدرب برشلونة: الطريق الذي بدأناه لم ينته بعد

برشلونة – أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أن”الطريق” الذي بدأه فريقه “لم ينته بعد”، خلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة أويسكا والتي يتطلع البرسا للفوز بها كي يتمكن من تقليص فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد متصدر الليجا إلى أربع نقاط فحسب.

وقال كومان: “ينتظر هذا الفريق مستقبل رائع، لأنه يضم لاعبين جيدين. أردنا تغيير الأشياء وهذا ما يظهر بوضوح. يدور الحديث دائما عن الأداء الطيب للشباب، لكن ينبغي أيضا إبراز المجهود الذي يبذله المخضرمون مثل سرجيو بوسكيتس وليو ميسي وجوردي ألبا”.

🔊 @RonaldKoeman: "El #BarçaHuesca no será un partido fácil, tenemos que estar mentalizados para ganar" pic.twitter.com/K1sibyV0SI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 14, 2021

كما أوضح الهولندي أن برشلونة “على ما يرام، مليء بالحماسة رغم أن اللعب يوم الاثنين ليلا شيء غير مألوف” لكن هذا سيسمح بمعرفة “جميع النتائج” مسبقا، وفي كل الأحوال سيكونون مجبرين على “الفوز من أجل مواصلة الكفاح في الليجا”.

وأبرز كومان أن تقليص الفارق مع متصدر الليجا “دليل” على أن البرسا “تحسن وأنه لا يوجد فريق يضمن الفوز بمبارياته”، مشيرا إلى أنه “لا يجب النظر إلى الجدول، بل التفكير في كل مباراة على حدة”. (إفي)