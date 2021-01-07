مدرب برشلونة: سباق الدوري الإسباني ما زال مستمرا

بلباو – بدا الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، “راضيا للغاية” عن الفوز الذي حققه الفريق على أثلتيك بلباو على ملعب (سان ماميس) بنتيجة (3-2) -والذي قفز به إلى المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد- وعلّق بأن “سباق الدوري مازال مستمرا” لأن “الموسم طويل للغاية”.

وقال مدرب البرسا: “قد تكون هناك إصابات ويحدث تذبذب كبير في المستوى على مدار الموسم وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فريق يسير بشكل جيد للغاية. من الممكن أن تخسر جميع المباريات. هناك منافسة كبيرة. الفرق الكبرى لديها تقويم ضيق للغاية ومن الصعب الحفاظ على نفس المستوى طوال الموسم”.

وأوضح كومان أن الفريق الكتالوني قدّم “مباراة كبيرة” عقب الهدف الذي تلقاه عن طريق مهاجم الخصم إنياكي ويليامز والذي غاب فيه “التنظيم الدفاعي”.

وصرح المدرب “بعد تلقينا للهدف الأول سيطرنا تماما على المباراة وكانت الأفضلية لنا دائما بوجود ميسي في منتصف الملعب وكل من جريزمان وديمبيلي في العمق. أحرزنا أهدافا عالية الجودة وبقليل من الحظ تمكنا من زيادة النتيجة”.

وأكد كومان أن تفوق البرسا في منتصف الملعب بوجود كل من دي يونج وبوسكيتس وميسي وبيدري هو ما صنع الفارق أمام بلباو في اللقاء. (إفي)