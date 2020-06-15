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مدرب برشلونة: لا أريد المخاطرة بسواريز لتجنب تعرضه للإصابة

منذ 24 ثانية

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برشلونة – أقر كيكي سيتيين، مدرب فريق برشلونة، بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن إشراك المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز منذ البداية خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام ليغانيس المقرر لها الثلاثاء، وذلك لتجنب تعرضه لإصابات محتملة عقب عودته للمشاركة.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية المباراة: “من الممكن أن يشارك كأساسي ومن الممكن لا. يجب أن أكون حذرا تجاه الإصابات العضلية والإبلاغ عن أية مشكلة نمتلكها. لا أرغب في فقدان لاعب لأربعة مباريات بسبب عدم إراحته لمباراة واحدة”.

وفي هذا السياق، أكد سيتيين أن تدوير اللاعبين سيسير بالشكل المعتاد وأنه لا يعتبر أن هناك لاعب أساسي ولا غنى عنه وآخر بديل.

وأضاف المدرب أن من شارك لبعض الدقائق أمام ريال مايوركا في المباراة الماضية (4-0) لا يعني أنه سيشارك في المباراة القادمة، وذلك لأنه يرغب في أن يحظى الجميع بفرصة المشاركة واللعب.

كما أشاد سيتيين بنجم الفريق، ليونيل ميسي، وليس فقط لكونه هداف الفريق ولكن لعمله على خلق مفاتيح اللعب وصناعته للأهداف. (إفي)

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