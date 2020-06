مدرب برشلونة: لا يمكن السيطرة على الأخطاء التحكيمية

برشلونة – تحدث مدرب برشلونة كيكي سيتيين عن الجدل التحكيمي حول فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد (1-2) واعترف بأن الأخطاء التحكيمية لا يمكن السيطرة عليها و”متأصلة” في كرة القدم.

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي قبل مباراة الثلاثاء أمام أثلتيك بيلباو: “هناك أشياء تخرج عن قدراتك، سنحاول فعل الأشياء جيدا على أرض الملعب ولا أكثر، أحيانا ما تكون الأخطاء التحكيمية لصالحك وأحيانا ما تكون عليك، ولكن ما سيتغير هو أنه سيكون هناك جدل دائما”.

وأكد المدرب أنه رغم خسارة الصدارة لصالح ريال مدريد الذي يتفوق في المواجهات المباشرة مع تقاسمهما النقاط، لكن الفريق يقدم كرة قدم جيدة ولا يزال لديه نفس هدف الأسبوع الماضي: “الوصول إلى إلى نهائي المسابقة ولديه خيارات للفوز بها”.

🗣 @QSetien: "De Jong has a small injury, but the idea we have is that he will return at some point." pic.twitter.com/Lrm6Rd4SUo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 22, 2020