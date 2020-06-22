مدرب برشلونة: لا يمكن السيطرة على الأخطاء التحكيمية

برشلونة – تحدث مدرب برشلونة كيكي سيتيين عن الجدل التحكيمي حول فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد (1-2) واعترف بأن الأخطاء التحكيمية لا يمكن السيطرة عليها و”متأصلة” في كرة القدم.

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي قبل مباراة الثلاثاء أمام أثلتيك بيلباو: “هناك أشياء تخرج عن قدراتك، سنحاول فعل الأشياء جيدا على أرض الملعب ولا أكثر، أحيانا ما تكون الأخطاء التحكيمية لصالحك وأحيانا ما تكون عليك، ولكن ما سيتغير هو أنه سيكون هناك جدل دائما”.

وأكد المدرب أنه رغم خسارة الصدارة لصالح ريال مدريد الذي يتفوق في المواجهات المباشرة مع تقاسمهما النقاط، لكن الفريق يقدم كرة قدم جيدة ولا يزال لديه نفس هدف الأسبوع الماضي: “الوصول إلى إلى نهائي المسابقة ولديه خيارات للفوز بها”.

🗣 @QSetien: "De Jong has a small injury, but the idea we have is that he will return at some point." pic.twitter.com/Lrm6Rd4SUo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 22, 2020

وقال “نحن على ثقة بأنه يمكننا الفوز بالمسابقة، سنستمر في فعل كل ما هو ممكن، وتحسين كل الجوانب الضرورية والاستمرار في فعل ما نفعله بشكل جيد، وهي أشياء كثيرة”.

ورد على القطاعات الغاضبة من الجمهور وقال إنه “سعيد بما يفعله الفريق”، مشيرا إلى أنه خاض ثلاثة مباريات ولم تهتز شباكه بهدف، لكنه اعترف بحاجة الفريق إلى انطلاقة في الأمتار الاخيرة من الملعب لترجمة السيطرة على المباريات و”سحق” المنافسين.

وأشار إلى أنه “في فريق مثل البرسا “لا يفيد شيء إذا لم يتم التسجيل”، وبالتالي لن يتم تقدير جوانب من مختلفة من اللعب إذا لم يتم التسجيل، وحول الحديث عن ارتفاع متوسط أعمار اللاعبين، قال سيتيين إنه ليس قلق من هذا الأمر مؤكدا أن الأهم هو ما يقدمه اللاعبون على أرض الملعب. (إفي)