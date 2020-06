مدرب برشلونة: ميسي في حالة ممتازة لمواجهة مايوركا

برشلونة – أكد مدرب نادي برشلونة كيكي سيتيين، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي “بحالة ممتازة”، ولن تمنعه إصابة عضلية تعرض لها الأسبوع الماضي من خوض مباراة السبت ضد ريال مايوركا في الدوري الاسباني لكرة القدم، العائد بعد توقف نحو 3 اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

و”تدرب ميسي بشكل كامل مع زملائه ويشعر بأنه بحالة جيدة جدا، لا ارى اية مشكلة” بحسب سيتيين في مؤتمر صحافي افتراضي عبر الفيديو، بعد يوم من استئناف مباريات الدوري بديربي اشبيلية.

وكان افضل لاعب في العالم ست مرات عانى من “تقلص عضلي طفيف” في الفخذ الأيمن كما أعلن ناديه.

وعن خوض قائد برشلونة مباريات فريقه المتبقية، اشار مدربه: “سنرى كيف تسير الامور، يعرف ميسي، مثل العديد من اللاعبين، كيف يوازن جهوده منذ عدة سنوات، أنا متأكد من انه اذا أدرك اي خطر سيقول انه بحاجة للراحة”.

وسجل ميسي هذا الموسم 24 هدفا في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساهما في تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد، وبلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل النادي الكاتالوني مع نابولي الإيطالي 1-1 خارج ملعبه ذهابا، قبل أن تُعَلَقَ المسابقة بسبب “كوفيد-19”.

🔊 @QSetien: "Messi himself knows best how to ration himself and when he needs to rest." ⚽ pic.twitter.com/KzYpXyx9Wn

