مدن – أقر كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عقب تعادل فريقه أمام نابولي الإيطالي (1-1) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بأن فريقه يعاني من نقص حاد في صفوفه، حيث سيغيب الثنائي سرجيو بوسكيتس والتشيلي أرتورو فيدال عن مباراة الإياب للإيقاف.

وفي تصريحات عقب المباراة التي شهدها ملعب (سان باولو) من داخل المنطقة المختلطة، قال سيتيين إنه كان يدرك للظروف التي تولى فيها تدريب الفريق الكتالوني بقائمة محدودة للغاية من اللاعبين بسبب الإصابات.

وقال في هذا الصدد: “كنا ندرك هذا الأمر مسبقا. ولكن لا يمكننا فعل شيء حياله، سنعاني في مباراة الإياب من الغيابات، ولكننا سنجد الحلول”.

وبالإضافة لافتقاد الفريق لخدمات الثنائي الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي للإصابة، سيغيب عن الفريق الكتالوني في الإياب سرجيو بوسكيتس والتشيلي أرتورو فيدال بداعي الإيقاف بعد حصول الأول على بطاقة صفراء، والثاني بطرد ببطاقتين صفراوين متتاليتين.

¿Te vienes al decisivo #BarçaNapoli del 18 de marzo en el Camp Nou? 👇 GANA 2 ENTRADAS 👇https://t.co/cksvBfCZY3 pic.twitter.com/6Dbetv2zPb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2020

وحول تعادل فريقه أمام نابولي، أوضح: “لقد كانت مباراة متكافئة. سيطرنا أكثر على الكرة، ولكن الفريقان لم يصنعا فرصا كثيرة. وجدنا صعوبات كبيرة في إيجاد المساحات، لاسيما في الشوط الأول”، إلا أن صاحب الـ61 عاما ثمَن التعادل، مؤكدا أنه “نتيجة طيبة، مع الوضع في الاعتبار وجود مباراة أخرى في الإياب” على ملعبهم.

وحول المشاكل التي واجهها الفريق الكتالوني أمام نابولي القوي دفاعيا والفشل في ضرب هذه الدفاعات، أثني سيتيين في المقام الأول على “الأداء الدفاعي الكبير لنابولي الذي تراجع لمناطقه بكامل لاعبيه. وجدنا صعوبات للتوغل من العمق، وفي النهاية لم نخلق فرصا كثيرة. كنا نعلم أنها مسألة صبر”. (إفي)