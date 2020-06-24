مدرب برشلونة يقرّ بضغوط انتقال محتمل لأرتور إلى يوفنتوس

برشلونة – أقرّ مدرب برشلونة الإسباني كيكي سيتيين ان الحديث عن رحيل لاعب وسطه البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي، أثّر ربما على مستواه خلال فوز الفريق الكاتالوني على ضيفه أتلتيك بلباو بصعوبة 1-0، الثلاثاء في الدوري الاسباني لكرة القدم.

وقال سيتيين بعد المباراة التي اخرج من شوطها الثاني اللاعب البرازيلي البالغ 23 عاما “ربما أثر عليه هذا الامر. لكني سعيد بعمله. هو لاعب هام بالنسبة الينا، ونحاول استخراج الافضل منه. نحتاج لجميع اللاعبين”.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” الثلاثاء ان يوفنتوس اتفق مع برشلونة لاستقدام أرتور مقابل 80 مليون يورو.

كما اشارت “لا ريبوبليكا” الايطالية إلى ان الصفقة ستمهد لقدوم لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (30 عاما) الى صفوف برشلونة.

واضاف سيتيين الذي انفرد موقتا بالصدارة بفارق ثلاث نقاط امام غريمه ريال مدريد الذي بمقدوره استعادتها بحال فوزه على ضيفه ريال مايوركا الاربعاء “في هكذا مواقف، نحاول عزل انفسنا (عن التكهنات)، وهذه أمور لا يمكننا التحكم بها. سنتحدث معه لابقائه مركزا. اعرف ان الوضع معقد، لكن يجب ان نتخطاه”.

وانضم ارتور الى برشلونة عام 2018 من غريميو مقابل 31 مليون يورو بالاضافة الى تسعة ملايين كمكافآت محتملة.

ويرتبط مع برشلونة بعقد حتى صيف 2024 وبند جزائي بقيمة 400 مليون يورو.

وأكد البرازيلي في نيسان/ابريل الماضي رغبته بالبقاء مع فريقه، نافيا الشائعات حول امكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال أرتور في بيان “هناك دائما تكهنات، ولكن بصدق ان فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يثير اهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، انا متأكد حقا من ذلك، انا هادئ”.

واعتبر أرتور “الاهتمام المفترض الذي تبديه الأندية الكبيرة هو دائما شرف وإشارة إيجابية، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو اللعب هنا (في برشلونة) لسنوات عديدة قادمة”.

واشارت صحيفة “ماركا” الاسبانية الى ان فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، بطل ايطاليا في آخر 8 مواسم، كان اول المتصلين بالدولي البرازيلي لابلاغه رغبة ضمه.

وفي ظل رفض اللاعب، عرض باراتيتشي مضاعفة راتب ميلو الذي خفّف من حدة موقفه الرافض للرحيل بحسب ماركا. -(أ ف ب)