السويس (مصر) – أقر المدرب الفرنسي ألان جيريس بمعاناة المنتخب التونسي في حراسة المرمى ، بعدما تلقى هدفين بخطأين من حارسيه في مباراتيه الأوليين ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ، وذلك عشية مباراة مفصلية ضد موريتانيا في المجموعة الخامسة.

ويبحث “نسور قرطاج” عن فوز لا بديل عنه في الجولة الثالثة “الأخيرة” ضد موريتانيا الثلاثاء في “السويس”، وذلك في حال رغب المنتخب المرشح للقب بتفادي إحراج الخروج المبكر.

واكتفت تونس في التعادل الإيجابي بنتيجة واحدة (1-1) مع منتخبي أنغولا ومالي ، وجاء الهدفان إثر خطأين لفاروق بن مصطفى حارس الشباب السعودي الذي كان أساسيا في المباراة الأولى ضد أنغولا، ومعز حسن حارس نيس الفرنسي في الثانية، علما بأن الحارس الثالث هو معز بن شريفية (الترجي).

وقال جيريس في مؤتمر صحفي : “أقر بأن مشكلة حراسة المرمى معقدة ، قمنا بتغيير بين المباراة الأولى والثانية ، لكن المنتخب يجد نفسه في حالة غير متوقعة تماما”.

وشدد المدرب المخضرم إفريقيا على أن الجهاز الفني يقوم بالتفكير في الطريقة الناجعة لإدارة “مركز حساس” ، متحدثا عن “انعكاسات مهمة على المستوى المعنوي” للحارسين بعد ما جرى في المباراتين.

وتابع : “نحضر الحراس في التمارين ليكونوا جاهزين على المستوى الفني وقدراتهم ، لكن الآن نحن في مجال آخر (هو) المستوى الذهني”.

وأشار جيريس الى أن خيار الحارس الأساسي لمباراة الثلاثاء لم يحسم بعد، لكن الجهاز الفني يسعى للوصول الى تقديم حارس مرمى يكون في أفضل حالة صفاء ذهنية ، ليلعب ويقدم أفضل ما لديه وتجنباً لتتكرار الأخطاء.

ويحتل المنتخب التونسي حاليا المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين خلف مالي (4 نقاط) وتساويا مع أنغولا، وهو مطالب بتفادي الخسارة التي ستؤدي حكما الى إقصائه من دور المجموعات. (أ ف ب)