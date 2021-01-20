مدرب سان جيرمان واثق من اللحاق بمواجهة مونبيليه

مدريد – أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن ثقته في قدرته على العودة إلى مقاعد الجهاز الفني للفريق الفرنسي في مواجهة مونبلييه المقررة يوم الجمعة القادم في الدوري الفرنسي، بمجرد تعافيه من كوفيد-19.

وفي تصريحات لإذاعة (كادينا سير) الإسبانية، قال بوكيتينو من الفندق الذي يقضي به الحجر الصحي في باريس، “أعاني من بعض الأعراض، لكنني لم أعد أعاني من حمى تقريبا. سأخضع يوم الخميس لفحص واختبار دم وسنرى ما إذا كنت سأتمكن من حضور مواجهة مونبيليه يوم الجمعة”

وأكد المدرب الأرجنتيني أن هدفه الأكبر هو “دوري أبطال أوروبا”، مضيفا “لا أحد مضطر لإخباري بذلك. إنهم هنا يحلمون بهذا اللقب”.

وفيما يتعلق ببرشلونة، قلل من أهمية تصريحاته قبل بضع سنوات عندما قال إنه يفضل الذهاب إلى مزرعة قبل التوقيع مع البرسا.

وأكد ضاحكا “عندما قلت ذلك كنت أعاني من الحمى، لقد بالغت، لكن من المستحيل أن انتمي لبرشلونة. أنا من مشجعي إسبانيول” الجار اللدود للبلاوجرانا في إقليم كتالونيا.

ويرى بوكيتينو أن نادي العاصمة الفرنسية يبذل جهدا لتجديد عقد كيليان مبابي، وقال “من لا يريد أن يكون مبابي في فريقه، إنه سعيد في باريس ويحب التواجد هنا. ليس لدي شك في أن النادي سيحاول إبقائه”.

وتولى المدرب الأرجنتيني تدريب باريس سان جيرمان في الثاني من يناير/كانون ثان بعقد حتى يونيو/حزيران 2022، وفاز الأسبوع الماضي بأول لقب له مع النادي الباريسي حين توج بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا بنتيجة (2-1). (إفي)