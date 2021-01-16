مدرب سحاب: ثباتنا بدوري المحترفين يشكل درسا بالعزيمة والإصرار

عمان – أكد المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم اسلام ذيابات أن نجاح فريقه في الحفاظ على مقعده بدوري المحترفين رغم الصعوبات، يشكل درسا في العزيمة والإصرار والتمسك بالأمل حتى اللحظات الأخيرة.

وثبت فريق سحاب رسميا بدوري المحترفين، أمس الجمعة، بعد فوزه على الحسين إربد، وخسارة الصريح أمام الرمثا ليهبط الصريح برفقة الأهلي للدرجة الأولى. وكان فريق سحاب الأقرب إلى الهبوط قبل 4 جولات من نهاية الدوري، ليتم التعاقد مع المدرب اسلام ذيابات الذي نجح في حصد عدد من الانتصارات المهمة، ليصل الفريق مع ختام الدوري إلى 21 نقطة، بفارق نقطة عن الصريح صاحب ال 20 نقطة، ليهبط الأخير للدرجة الأولى برفقة الأهلي الذي هبط رسميا قبل أسبوعين من نهاية البطولة.

وأشار ذيابات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، ان ثبات فريقه بدوري المحترفين شكل درسا في العزيمة والإصرار والتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة، وهذا ما فعله فريق سحاب.

وأضاف ان الفارق النقطي كان كبيرا بين سحاب والصريح، حيث تميل حسبة النقاط لصالح الصريح الذي كان مرشحا للثبات، فيما كانت التوقعات ترجح هبوط سحاب.

وبين ذيابات انه عمل في الفترة التي تولى فيها مهمة تدريب سحاب على رفع الروح المعنوية للاعبين، بالتزامن مع العمل الفني الذي انصب على الجوانب الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، ما ساعد الفريق لحصد النقاط المطلوبة للثبات. – (بترا)