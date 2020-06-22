مدرب سوسييداد يؤكد أن فريقه استحق نتيجة أفضل أمام ريال مدريد

سان سيباستيان (إسبانيا) – أبدى إيمانول ألجواثيل، المدير الفني لريال سوسييداد، “أسفه” للخسارة على يد ريال مدريد (1-2) الأحد في ختام الجولة الـ30 لليغا، وهي النتيجة التي تؤثر على حظوظ فريقه في المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقال ألجواثيل في تصريحات بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب (أنويتا): “لن أقيم أداء الحكم لأنها مواقف وقرارات صعبة. لا أشعر بالغضب من القرارات التحكيمية، لأنني يجب أن أنشغل أكثر بأداء فريقي، وباستعادة أسلوب لعبنا الذي ظهرنا به اليوم، والذي جعلنا ندا قويا أمام المتصدر”.

ولم يتفق مدرب الفريق الباسكي مع تصريحات نظيره في الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، والتي أعلن خلالها عن استحقاق فريقه للفوز، حيث قال إنه يحترم ما قاله المدرب الفرنسي، مؤكدا أن فريقه “لم يستحق الخسارة” في كل الأحوال.

وأوضح: “اللاعبون متألمون لأننا خسرنا اللقاء، وأشعر بأننا لم نكن نستحق هذه النتيجة. الانتصارات ستأتي بهذا المستوى الذي قدمناه، ليس لدي شك، وأتمنى أن يتحقق هذا في الجولة القادمة”.

وأقر صاحب الـ48 عاما بانخفاض مستوى الفريق منذ العودة من التوقف الإجباري قرابة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، إلا أنه أكد رضاه التام عن الأداء أمام متصدر الليجا الجديد.

يذكر أن ريال سوسييداد واصل بهذه الخسارة واصل الفريق الباسكي مسلسل إهدار النقاط منذ العودة من التوقف (خسارتين وتعادل)، ليظل في المركز السابع برصيد 47 نقطة، ليبتعد عن المقاعد المؤهلة لـ”التشامبيونز ليج” بفارق 5 نقاط قبل 8 جولات على النهاية. (إفي)