مدرب سيرينا يعتقد أنها تحتاج إلى أسلوب جديد لاجتياز كورت

مدن – قال باتريك مراد أوغلو مدرب سيرينا وليامز إن المصنفة الأولى عالميا سابقا تحتاج إلى إعادة التفكير في انتهاج أسلوب جديد في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد المعاناة في أستراليا المفتوحة.

وكانت اللاعبة البالغ عمرها 38 عاما تأمل في حصد لقبها 24 في البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت لكنها ودعت ملبورن من الدور الثالث أمام الصينية وانغ قيانغ.

Serena Williams’ coach Patrick Mouratoglou says she needs to ‘change her strategy’ #AO2020 #AusOpen https://t.co/r1ydcFCvt3

— Republic (@republic) February 4, 2020