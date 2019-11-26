مدرب عُمان: سنقاتل للحفاظ على لقب كأس الخليج

الدوحة – قال الهولندي إروين كومان مدرب المنتخب العماني إن هدفه الوصول، على الأقل، إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج، التي ستنطلق فعالياتها مساء الثلاثاء في قطر.

وصرح كومان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البحرين الأربعاء: ” أمر رائع ان نكون هنا للحفاظ على لقبنا. هدفنا ان نصل على الأقل الى نصف النهائي”.

ويلعب المنتخب العماني في المجموعة الثانية القوية بجانب كل من السعودية والبحرين والكويت ويسعى للحفاظ على لقبه بكأس الخليج الذي أحرزه في النسخة الماضية.

وقال المدرب الهولندي: “هناك ضغط كبير، ومن دوري أن أخفف الضغط على اللاعببين، لكني أثق فيهم”.

📸 من المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب وقائد منتخبنا الوطني الأول ، الذي يسبق مواجهة المنتخب في جولة الإفتتاح ببطولة كأس الخليج أمام الشقيق البحريني.#خليجي24 #عمان_البحرين pic.twitter.com/kVpL11jq8G — OFA – Official Page (@OmanFA) November 26, 2019

وتابع: “نركز حاليا على مباراتنا الأولى أمام البحرين.. مع كل الاحترام لمنتخب البحرين نحن نعرف نقاط قوتنا جيدا، سنكافح غدا من أجل الفوز”.

وعما يتردد عن هبوط مستوى “الأحمر”، قال: “منذ توليت مسئولية تدريب منتخب عمان، نحن نبلي بلاء حسنا حتى الآن، حسب اعتقادي. مقارنة بدوريات اخرى أعتقد أننا جيدون للغاية”.

من جهته قال قائد الفريق أحمد كانو “نسعى لتقيدم أفضل أداء ممكن للحفاظ على اللقب. نسير على الطريق الصحيح. الانسجام موجود واللاعبون جميعهم جاهزون”.

وأضاف “مباراة البحرين لن تكون سهلة سنقاتل في ارض الملعب.جميع اللاعبين يعرفون انها مسئولية كبيرة وان شاء الله سنقاتل. نعلم أن جميع المنتخبات قوية لكننا جئنا للدفاع عن االقب علينا تقديم افضل مستوياتنا”.

كان منتخب عمان قد فاز بكأس الخليج مرتين، الأولى في 2009 على أرضه عندما فاز بركلات الترجيح أمام السعودية. ثم فاز باللقب مرة ثانية في النسخة الماضية على حساب الإمارات.

وتتعلق آمال العمانيين على لاعب الوسط المخضرم أحمد مبارك كانو البالغ من العمر 35 عاما، لكنه ما زال قلب الفريق النابض. (إفي)