مدرب فاليكانو يؤكد عقدة فريقه لبرشلونة

مدريد – أبدى المدير الفني لفريق رايو فاليكانو، أندوني إيراولا، سعادته بالفوز على برشلونة بنتيجة 2-1، وضمان بقائه في دوري الدرجة الأولى ببلوغه حاجز النقطة 43 في ترتيب فريق الليغا.

وقال إيراولا عقب اللقاء الذي أقيم أول من أمس بملعب “تيريزا ريفيرو” ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني والذي يتصدره برشلونة: “نحن سعداء بالوصول إلى 43 نقطة تضمن لنا المنافسة في الدرجة الأولى الموسم المقبل”.

وأضاف: “تتبقى لنا 7 مباريات ولا يمكننا التوقف عن الطموح، علينا أن نذهب إلى إلتشي للفوز ثم نحاول الانتصار في اللقاءات المتبقية، سوف يتقرر كل شيء في المباراتين المقبلتين”.

وعن مواجهة برشلونة، قال إيراولا: “نحن فريق غير مريح بالنسبة لهم، نمتاز بالخطورة في نقل الكرات، من الصعب انتزاع الكرة من برشلونة، وندرك أن العمل بدون كرة مهم أمامهم ونحن تألقنا في هذا الأمر، الطريقة الوحيدة للتصدي للبارسا هي المخاطرة في الضغط”. ومني البارسا بأول هزيمة له بعد 7 مباريات متتالية دون خسارة في الليغا، وتجمد رصيده عند 76 بالصدارة، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، الوصيف.

من جانبه، هنأ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، نظيره رايو فاليكانو، مشيرا في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لم نلعب مباراة جيدة، ولم نشعر بالراحة، كنا نعلم صعوبة اللقاء والخصم لعب بكثافة، ونحن لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها”. وأضاف: “الهدف الثاني كان عقابا لنا، انتصر رايو فاليكانو لأنه لعب بقوة وشراسة كبيرتين، ومارس الضغوط علينا، ورغم ذلك حاولنا حتى النهاية، الهزيمة مزعجة، لأننا كنا جيدين جدا ضد أتلتيكو مدريد بالجولة الماضية، لكن أمام فاييكانو كنا سيئين”.

وأوضح: “يتبقى الكثير من المباريات ولم نحسم الفوز بالليغا، كل مواجهة خارج أرضنا هي حرب، ونمتلك مباراتين على أرضنا وسنرى ما سيحدث، لقد فشلنا في فهم المباراة، ولم نحسن الاعتماد على التمريرات الطويلة مع التحولات غير الضرورية، ويجب أن نهنئ رايو فاليكانو”.

كما برر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الخسارة من رايو فاليكانو، بقوله: “من الصعب دائما اللعب هنا، حاولنا القتال من أجل حصد النقاط الثلاث، لكننا افتقرنا إلى الهدوء لخلق المزيد من الفرص للتسجيل، وعلينا أن نواصل التقدم إلى الأمام ونركز على المباراة المقبلة”.

وأضاف: “نحن في وضع جيد، ونمتلك مباراتين على أرضنا وسنحاول اللعب بشكل جيد، والظهور بشكل أفضل في المواجهات السبع المتبقية على نهاية الليغا”. -(وكالات)