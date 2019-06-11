مدرب فرنسا يكشف عن الصفقة الخامسة لريال مدريد

الغد- كشف مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب عن هوية اللاعب الخامس الذي سيتعاقد معه ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث ديشامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عن رحيل الظهير الأيسر فيرلاند ميندي من نادي ليون الفرنسي إلى ريال مدريد.

ورغم عدم إعلان الصفقة بشكل رسمي، تحدث ديشامب عن انتقال ميندي وكأنه أمر مفروغ منه، وقال “قبل عامين كان في دوري الدرجة الثانية وسيلعب الآن في ريال مدريد، يجيد اللعب على جانبي الملعب وتطوره مذهل”.

وأضاف “نحن في وقت تؤثر فيه الشائعات وتحركات السوق على العديد من اللاعبين، بعضهم لم يتوقعوا ذلك، مثل ميندي الذي يأتي إليه ريال مدريد، شيء جديد بالنسبة له”.

وسيكون ميندي خامس صفقات الريال الصيفية، وذلك بعد التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشلسي الإنجليزي، والصربي لوكا يوفيتش من فرانكفورت الألماني، والبرازيلي رودريغو من سانتوس، ومواطنه إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد وافق على دفع 55 مليون يورو للتعاقد مع ميندي الذي لعب 79 مباراة مع ليون منذ الانتقال من لوهافر في 2017.

ويلعب المدافع الفرنسي مع منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة أندورا غدا الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ووفقا للتقارير الإسبانية فإن ميندي سيخضع لفحص طبي يوم الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله.-(وكالات)