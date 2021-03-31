مدرب قطر يشيد بنتائج التجربة الاوروبية الاستثنائية بتصفيات مونديال 2022

بودابست – أكد المدرب الاسباني للمنتخب القطري لكرة القدم فيليكس سانشيس أن النتائج التي خرج بها المنتخب “العنابي” في التصفيات الأوروبية المؤهلة للعرس العالمي المقرر في قطر عام 2022 “كانت مستحقة بأداء جيد في المباريات الثلاث”، معربا عن فخره بما أظهره الفريق في التجربة الاستثنائية باللعب مع منتخبات من مستوى عال.

وقال سانشيس خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي عقب التعادل مع جمهورية ايرلندا (1-1) ضمن منافسات المجموعة الاولى: “كل اللاعبين كانوا في الموعد، وقدموا مستوى لافتا جدا، أظهروا عقلية جيدة وثقافة تنافسية كبيرة، فليس من السهل أن تعود عقب التأخر امام فرق بهذا الحجم، لقد فعgناها مرتين اماl أذربيجان ثم أيرلندا القوية”.

ومضى صاحب الانجاز القاري الوحيد للكرة القطرية بالفوز بكاس آسيا عام 2019 “المباراة الثالثة لعبنا للفوز أيضا رغم قيمة وقوة المنافس الإيرلندي ولاعبيه الذين ينشط جلهم في أقوى دوري في العالم +الدوري الإنكليزي+”، مضيفا “لم نتأثر بالتأخر عقب ثلاث دقائق، وعدنا… غامرنا طبعاً لكننا كنا أقوياء”.

وعن الفوائد التي جناها العنابي، قال “هي كثيرة وكبيرة. الأداء الذي قدمه الفريق مصدر اعتزاز، كنا نعرف أن التجربة ثرية وستعود علينا بالنفع في إطار تحضيراتنا لكأس العالم، سنعود في (ايلول/ سبتمبر، وقبل ذلك علينا أن نخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم وكاس آسيا ثم نشارك في الكاس الذهبية (الكونكاكاف)”.

بدوره قال حارس المرمى سعد الشيب “قدمنا عرضا قويا أمام منتخب كبير، الأداء الجيد كان استمرارا لظهور وازن في التصفيات وجنينا بالطبع فوائد كبيرة. اثبتنا أننا نسير على الطريق الصحيح استعداداً للمونديال”.

وأضاف الشيب المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس آسيا الأخيرة: “كان بإمكاننا ان نفوز على ايرلندا. كنا أفضل في الشوط الثاني، لم تعد العودة عقب التأخر بالنتيجة معضلة كبيرة بالنسبة لنا، فعلنا ذلك أمام أذربيجان وفزنا، ولم ينل التقدم المبكر للمنافس اليوم من عزيمتنا وتعادلنا وكنا قريبين من انتصار ثالث”.

واستهل “العنابي” ظهوره التاريخي في منافسات المجموعة الاولى من التصفيات الاوروبية المؤهلة للمونديال بالفوز على لوكسمبورغ 1-صفر الأربعاء الماضي، ثم على أذربيجان 2-1 السبت، قبل ان يتعادل مع جمهورية ايرلندا 1-1.

وتضم المجموعة صربيا والبرتغال ايضا، وستلتقي مع الاولى في الاول من أيلول/سبتمبر المقبل، والثانية في الرابع منه، ثم لوكسمبورغ في السابع من الشهر ذاته. (أ ف ب)