مدرب كفريوبا: لن نكون محطة عبور سهلة للأهلي

خالد العميري

عمان – كشف د. إبراهيم العصعوص، المدير الفني لفريق نادي كفريوبا، على جاهزية فريقه لمواجهة فريق الأهلي في “الفاينال فور” في أولى لقاءاتهما الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنهم لن يكونوا محطة عبور.

وقال العصعوص في حديثه لـ “الغد”: “نمتلك حظوظا متساوية مع الأهلي للتأهل إلى نهائي الدوري الممتاز، لقد قمنا بدراسة مفاتيح لعبهم وسنعمل على إيقافها”.

واستطرد: “سنؤدي المطلوب في سلسلة الدور نصف النهائي، ونقدم مستوى يليق بنا”، لافتا أن اللاعب مصطفى منصور يعاني إصابة بالعضلة الخلفية ويحتاج إلى الراحة لمدة 3 أيام. (فاست بريك)