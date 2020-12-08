مدرب كفريوبا يكشف سبب انفعاله على مستوى الحكام

عمان – الغد – كشف د.إبراهيم العصعوص المدير الفني لنادي كفريوبا، سبب انفعاله على مستوى التحكيم في المباراة الأخيرة التي خسرها فريقه أمام الأهلي بنتيجة (85-75) ضمن منافسات دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة.

وقال العصعوص، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “توجه حكم المباراة إلى مقاعد اللاعبين واحتسب خطأ فنيا، وهنا طلبت منه الهدوء وعدم الانفعال لأن المباراة كانت تسير على نحو جيد، لكنني تفاجأت باحتسابه خطأ فنيا ثانيا (تيكنيكال فاول)، وهنا غضبت وأخبرته بأنه تجاوز كل مراحل الشكوك، وبات يتصيد لنا الأخطاء، ثم لوحت بالانسحاب من المباراة”.

وتابع: “ردة فعل الحكم لم تكن جيدة في التعامل مع مجريات المباراة، وإذا استمر مستوى التحكيم بهذا الشكل قد تصعب الأمور”.

ولدى سؤاله عن أداء اللاعبين في المباراة، يقول: “كان هناك تسرع من اللاعبين في آخر هجمتين بالمباراة وفقدنا حينها فرصة الفوز، رغم أننا سيطرنا على أوقات الشوط الثاني كافة وعطلنا مفاتيح لعب الأهلي”.

وأتم حديثه بالقول: “أنا سعيد لتطور مستوى الفريق، خاصة وأن نسبة التصويب من داخل القوس وخارجه وحتى الرميات الحرة بدأت ترتفع، وكل القراءات جيدة، والتيرن أوفر بدأ ينخفض”، لافتا إلى تطلعه للفوز في “ديربي الشمال” أمام الجليل بالجولة المقبلة من الدوري. (فاست بريك)