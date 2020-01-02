مدرب مانشستر يونايتد يؤكد حاجة بوغبا إلى جراحة بالكاحل

مدن – كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الأطباء نصحوا لاعب وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا بالخضوع لعملية جراحية.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عقب هزيمة مانشستر يونايتد أمام أرسنال بهدفين نظيفين مساء الأربعاء في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز: “لقد نصحه الأطباء بالخضوع لجراحة وهذا ما سيحدث على الأرجح”.

وأضاف: “لقد خضع لفحوصات وعلى الرغم من أن إصابته ليست خطيرة فلابد من أن يخضع للعلاج لفترة. من الأفضل أن يخضع لجراحة في أقرب وقت ممكن. غياب بوجبا ضربة قوية. سيغيب عن الملاعب لثلاثة أو أربعة أسابيع”، بحسب ما نقلته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وكان بوجبا (26 عاما) قد غاب عن الملاعب خلال شهري تشرين أول (اكتوبر) وتشرين ثان (نوفمبر) الماضيين وكذلك نصف كانون أول (ديسمبر) الماضي بسبب إصابة في الكاحل قبل أن يعود كبديل في مباراة واتفورد ويشارك 26 دقيقة ولعب 45 دقيقة أمام نيوكاسل ثم غاب مرة أخرى عن مواجهتي بيرنلي وأخيرا أرسنال الأربعاء.

وخاض بوجبا 8 مباريات فقط منذ بداية الموسم دون أن يسجل أي هدف. (إفي)