مدرب متميز بدون راتب منذ 13 شهرا

عمان – الغد – كشف أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن المدير الفني لفريق الكرة لم يتقاض راتبه منذ 13 شهرا، رغم تميزه في الموسم الكروي الحالي.

ولفت المصدر الموثوق أن المدير الفني لم يتسلم أي راتب، منذ توقيعه على العقد الجديد مع النادي والذي مضى عليه 13 شهرا.

وتفيد الأنباء المؤكدة أن المدير الفني المتميز، لم يحرك ساكنا، ولم يتمرد على ناديه، رغم عدم دفع مستحقاته، مفضلا في الوقت الحالي التركيز على المنافسات، وانهاء الدوري قبل التفكير في الخطوة التالية.

يشار إلى أن الغالبية العظمى من أندية المحترفين، لم تتقاض رواتبها منذ حوالي 5 شهور على أقل تقدير.

–(أخبارا النجوم)