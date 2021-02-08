مدرب مصدوم من طلب لاعب 60 ألف دولار

عمان – الغد – كشف مدير فني لأحد فرق دوري المحترفين لكرة القدم، عن صدمته عندما طالب أحد اللاعبين إدارة النادي بالحصول على مبلغ 60 ألف دولار، لتوقيع عقد مع النادي.

وكشف المدير الفني عن صدمته، كون هذا اللاعب يبالغ كثيرا في مطالبه المالية، لافتا إلى أن اللاعب لا يستحق أكثر من 10 آلاف دولار فقط.

المدير الفني أكد لـ”الغد” عن دهشته لمبالغة اللاعبين في طلباتهم المالية، الأمر الذي عطل الكثير من الصفقات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة عودة لاعبين لتخفيض طلباتهم إلى النصف، عندما يلمس هؤلاء اللاعبين ابتعاد الأندية عنهم.

وطالب المدرب إدارات الأندية، بعقد اجتماعات تنسيقية، لمعالجة الخلل في مطالب اللاعبين المالية، خاصة وأن صناديق الأندية تئن تحت وطأة الفقر. – (أخبار النجوم)