مدرب مصر السابق يفتح النار على منتخب “الفراعنة”

القاهرة- قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر سابقا، إنه لا توجد هوية للمنتخب المصري بشكل عام في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالرغم من تحقيق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها.

وذكر نبيل خلال لقاء تلفزيوني أن التغييرات التي قام بها مدرب المنتخب المصري، المكسيكي، خافيير أغيري، لم تكن صحيحة في كافة المباريات.

وأضاف أن التغييرات سلبية، بسبب البداية الخاطئة في تكوين المنتخب واختيار اللاعبين للمشاركة في البطولة، قائلا :” الاختيارات لم تكن صحيحة من البداية، والاختيارات دي هي اللي خلتنا نعمل تغييرات سلبية في كل مباراة”.

وأشار نبيل إلى أن هناك مؤشرات تظهر مدى كفاءة المدير الفني لأي فريق أو منتخب، وهذه المؤشرات ليست موجودة لدى أغيري، موضحا أنه لا أحد في المنتخب، سواء في اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، يقوم بأداء دور محمود حسن تريزيغيه حال عدم وجوده، وقال في هذه الإطار: ” لو حصله حاجة، يبقى مين البديل، ما هو المدرب مش واخد بديل ليه، وتريزيغيه يعد رئة المنتخب من ناحية الشمال”.

وسيواجه المنتخب المصري في الدور القادم ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ هذه البطولة.-rt