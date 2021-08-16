مدرب مغربي في الفيصلي.. السطري يحتجب عن “النشميات” بكأس العرب.. انتقاد لمدرب الرمثا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يستعين بمدرب مغربي

استعان النادي الفيصلي، بمدرب مغربي، للانضمام إلى الجهاز الفني الحالي الذي يقوده العراقي حكيم شاكر.

ووصل المدرب المغربي المتخصص في جانب اللياقة البدنية إلى عمان يوم أمس، بانتظار التحاقه بتدريب الفريق الذي يجري اليوم.

مدرب حراس “النشميات” يحتجب عن كأس العرب والطرايرة بديلا

يحتجب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم أكرم السطري، عن تدريبات الفريق، ومشاركته الخارجية المقبلة في بطولة كأس العرب، المقررة في مصر اعتبارا من 24 الشهر الحالي.

ويأتي احتجاب المدرب، بسبب ظروف خاصة منعته من المشاركة في التدريبات خلال الأيام القليلة الماضية، كما دفعته للاعتذار عن عدم مرافقة المنتخب في بطولة كأس العرب، على أن يعود للعمل مع منتخب النشميات بعد العودة من مصر.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة، أن منتخب السيدات، استعان بالمدرب عماد الطرايرة، للعمل مدربا مؤقتا لحراس مرمى السيدات، علما أن الطرايرة يعمل مدربا لحراس مرمى منتخب السيدات تحت سن عشرين.

يشار إلى أن السطري المحاضر الآسيوي في حراسة المرمى، يتولى حاليا منصب مدير تطوير حراسة المرمى النسوية في اتحاد الكرة.

انتقادات لمدرب الرمثا بعد مباراة اليرموك

شن عدد من جماهير نادي الرمثا، هجوما على المدير الفني لفريق كرة القدم العراقي إبراهيم فيليب، بعد الفوز الصعب على فريق اليرموك أول من أمس، بفارق الركلات الترجيحية، في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس الأردن.

واعتبر متحدثون أن الفريق هرب من مأزق اليرموك، بسبب تشكيلة المدرب، وطريقة لعب الفريق الذي لم يظهر بالمستوى المأمول.

كما وجه متابعون للمباراة من المنصة الرسمية لملعب الحسن، انتقادات للمدرب والفريق الذي ظهر بصورة غير مرضية، وهو أمر يؤشر لنتائج ربما تكون سلبية في المباريات المقبلة بالدوري.

وكشف لاعبون في فريق الرمثا، أن الجهاز الفني المساعد، سلم المدير الفني التشكيلة المثالية لهذه المباراة، مع نصائح بضرورة عدم التراخي أو الاستهانة، وضرورة إشراك العناصر الرئيسية لحسم المباراة قبل البدء في التبديلات، إلا أن المدرب فضل اجراء 3 تغييرات على التشكيلة، ما تسبب في اداء مهزوز للفريق.

الطبيب جسام يساهم في علاج لاعبي الوحدات

ساهم طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم العراقي عصام جسام، في علاج عدد من لاعبي فريق الوحدات الذين يعانون من إصابات، ما كان له أطيب الأثر في نفوس اللاعبين والنادي.

وكان عصام جسام عاد من الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام قليلة، لمباشرة العمل في الجهاز الطبي لمنتخب النشامى، بناء على تنسيب من المدير الفني للمنتخب العراقي عدنان حمد.

وسبق لجسام أن عمل طبيبا للمنتخب الوطني، اثناء فترة عمل عدنان حمد الأولى مع “النشامى”، خلال الفترة من 2009 وحتى 2013.

وشارك جسام في الأيام الماضية، في علاج لاعبي الوحدات عبدالعزيز انداي وأحمد الياس ومنذر أبو عمارة، كما تعاون في تقديم الاستشارات الطبية، في سبيل عودة اللاعبين للملاعب في أقرب وقت.

المدرب حسان يغادر إلى قطر

يغادر المدرب الأردني ناصر حسان عمان اليوم الثلاثاء، متوجها إلى قطر، لاستئناف عمله مدربا في أكاديمية سباير الدولية في الدوحة.

وتواجد حسان في الأردن في الأسابيع الماضية، في إجازة خاصة، استثمرها في متابعة الشؤون الرياضية المحلية، خاصة تلك المتعلقة بناديه السابق الوحدات.

ويعتبر حسان من المدربين المعروفين بقدرتهم على اكتشاف المواهب، حيث يدين الوحدات لهذا المدرب، في اكتشاف الكثير من النجوم الحاليين.

ذات راس يطالب الاتحاد بإلغاء عقوبة الـ100 ألف دينار

طالب نادي ذات راس، اتحاد كرة القدم، بالعمل على إلغاء العقوبة المالية المتوقعة، بسبب الانسحاب من بطولتي دوري الدرجة الأولى وكأس الأردن.

وتبلغ قيمة العقوبة 100 ألف دينار، موزعة على 50 ألف دينار لبطولة الدوري، و50 ألف دينار لبطولة الكأس.

وقال رئيس نادي ذات راس أحمد الجعافرة، إن النادي خاطب رسميا الاتحاد، لشرح ظروف فريق كرة القدم، وعدم قدرته على تسجيل لاعبين، بسبب عقوبة الاتحاد الدولي “فيفا”، ما تسبب في الانسحاب من بطولتي الدوري والكأس.

وأضاف في تصريح لـ”الغد”، التمسنا من اتحاد الكرة الغاء العقوبة، بسبب الظروف الخارجة عن إرادة النادي، بانتظار الرد.

سحاب يرفض انتقال المدرب سلطان لشباب العقبة

رفض نادي سحاب، طلب نادي شباب العقبة، باستقطاب المدرب خالد سلطان، لتدريب حراس مرمى فريق العقبة، بدلا من مدرب الحراس محمد الخلايلة الذي انتقل للعمل مدربا في منتخب الشباب.

سلطان الذي يعمل مدربا لحراس مرمى الفئات في نادي سحاب، تلقى عرضا من شباب العقبة للعمل مدربا للحراس خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين، حيث وافق على العرض، وتواجد مع الفريق في أحد التدريبات، قبل أن يتراجع بسبب احتجاج سحاب.

وأكد رئيس نادي سحاب علي أبو حماد، أن النادي متمسك بالمدرب سلطان، في إطار سياسة الاهتمام بفرق الفئات، بحثا عن جيل متميز، قادر على اثراء فريق سحاب في السنوات المقبلة.

يشار إلى أن شباب العقبة بدأ باستعراض الخيارات البديلة، حيث تم طرح اسم مدرب الحراس أنيس شفيق، الذي طلب إمهاله لبعض الوقت لمعرفة فيما إذا كان قادرا على فك ارتباطه بفريقه الحالي الارثوذكسي.

نجوم يتقدمون بطلب المشاركة في دورة “البرو”

تقدم مجموعة من نجوم الكرة الأردنية، للمشاركة في دورة التدريب الدولية المتقدمة، التي تنطلق اعتبارا من الثاني من شهر كانون الأول (أكتوبر) المقبل.

ومن أبرز النجوم الذين سجلوا في هذه الدورة، فيصل إبراهيم وعثمان الحسنات، وأمجد الشعيبي وأكرم السطري، مع توقعات بتسجيل مجموعة آخرى من النجوم.

وتقام الدورة على مدار عام، مقسمة على 6 مراحل، بانتظار الإعلان الرسمي عن المحاضر الذي سيتولى الإشراف على الفعاليات.

الصريح بدون شكاوى قريبا

أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة اقتربت من انهاء جميع الشكاوى المقدمة ضد النادي، بعد الدعم المادي الذي حصلت عليه من رجل الأعمال عيسى الجمال.

وأشار العجلوني في تصريح لـ”الغد”، أن النادي دفع مستحقات المشتكين، أمثال المحترف العاجي ايمانويل والمدرب مالك شطناوي وعمار البطاينة وأنس المحسيري، مع التوجه لدفع مستحقات لاعبين آخرين قريبا.

وأضاف: نسعى لتنظيف نادي الصريح من الشكاوى المرفوعة ضده، وهو ما نأمل في إنجازه قريبا.

“الفار” يهدد بإقامة مباريات الدور الحاسم في إيران

أكد المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم نزار محروس، أن المعلومات الواردة، تفيد بمنع إدخال أجهزة تقنية الفيديو “الفار” إلى إيران، ما يهدد إقامة مباريات إيران في طهران، خلال منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأشار محروس في تصريح لـ”الغد”، إلى معلومات تفيد بمنع إدخال تلك الأجهزة، بسبب العقوبات المفروضة على إيران، ما يرجح نقل المباريات البيتية للمنتخب الإيراني إلى دولة مجاورة.

ويلعب المنتخب السوري في المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم، إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان والإمارات.

شقيرات يدعم رحلة فريق الحسين للعقبة

قدم رئيس نادي الحسين إربد الأسبق وائل شقيرات، دعما ماليا مقداره ألف دينار، لدعم رحلة فريق الحسين تحت سن 15 إلى مدينة العقبة يوم أمس، لملاقاة نظيره شباب العقبة، في إطار منافسات دوري الفئات.

وجاء دعم شقيرات، بعد الحديث عن صعوبة تأمين نفقات رحلة الفريق إلى العقبة، التي بدأت يوم أمس، وتنتهي اليوم الثلاثاء.

وكانت “الغد” اشارت أول من أمس، إلى تذمر الأندية، بسبب ارتفاع تكاليف إقامة مبارياتها في دوري الفئات في مدينة العقبة.

نجادات يسجل الهدف الأسرع بالكأس

نجح لاعب فريق شباب حوارة محمد نجادات، في تسجيل أسرع هدف حتى الآن في بطولة كأس الأردن لموسم 2021. وسجل نجادات هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الثالثة من المباراة أمام فريق الوحدات، في اللقاء الذي جرى أول من أمس، وانتهى بفوز الوحدات 4-1.

أمين سر نادي الحسين يعود عن استقالته

عاد أمين سر نادي الحسين إربد حسين شهابات، عن الاستقالة التي سبق وأن تقدم فيها، احتجاجا على بعض التفاصيل داخل النادي.

ونجحت محاولات اعضاء في اللجنة المؤقتة للنادي، في اقناع شهابات بالعودة، وهو ما حصل، حيث استأنف أمين السر عمله.

كواليس النجوم

• لاعب فريق الصريح عبدالرؤوف الروابدة، بدأ إجراءات الحصول على إجازة من عمله، تمهيدا للمغادرة قريبا إلى قطر، للعلاج في مركز سبيتار..اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل الموسم الماضي، وما يزال ينتظر السفر إلى الدوحة لاتمام علاجه.

• فريق نادي سحاب لكرة القدم ينتظر اليوم الثلاثاء وصول المحترف المالي..رئيس النادي علي أبو حماد، أكد أن المحترف المالي المنتظر وصوله اليوم، سبق وأن وقع إلكترونيا على كشوفات الفريق…سحاب يضم حاليا المحترف الليبيري ماركوس، والمحترف المالي إدريسا، بانتظار وصول المحترف الثالث.

• نادي الحسين إربد، كشف عن توجه لتأجيل انتخابات مجلس إدارة جديد.. النادي سبق وأن حدد يوم 17 الشهر المقبل موعدا للانتخابات، بانتظار تحديد موعد جديد.

• المدير الفني لفريق الفيصلي حكيم شاكر، أخضع لاعبيه يوم أمس لتدريب صباحي، لاتاحة المجال أمامهم، للحصول على فترة استشفاء أطول، استعدادا للمباريات المقبلة.

• اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات، يفترض أن تكون قد التقت يوم أمس روابط مشجعي النادي، لترتيب حضورهم لمباراة الفريق أمام الفيصلي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين…اللجنة المؤقتة تؤكد دوما على الجماهير ضرورة مساندة الفريق في كل المباريات، والتشجيع بروح رياضية، بحثا عن مواصلة تحقيق الألقاب.

• ناد محترف قدم خلال مباراته بالكأس، مجموعة من “الجوارب” للفريق المنافس القادم من الدرجة الثانية.. هذه الهدية جاءت بعد أن وجد الفريق صعوبة في إيجاد جوارب مناسبة للمباراة.

• المدرب فضل الخريشة المشرف على أكاديمية اتحاد الأشبال المحترفين لكرة القدم في مدينة العقبة، يتجه للاحتفال بلاعبيه الذين حققوا نتائج مميزة في امتحانات الثانوية العامة…الملفت أن جميع طلبة التوجيهي في الأكاديمية حققوا النجاح، علما أن عددا منهم حصل على معدل تجاوز التسعين.

• أعضاء في إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، طالبت بعد المباراة الأخيرة للفريق، بضرورة اتخاذ قرار رسمي بابعاد المدرب، خوفا من تدهور النتائج في المرحلة المقبلة…المدرب بات مرشحا للابعاد في حال تعثر الفريق في المباراتين المقبلتين بالدوري.

• أندية الدرجة الثانية، تطالب اتحاد كرة القدم، بصرف الدفعة الثانية من مستحقاتها المالية..الأندية تطالب بـ 4000 دينار، بحسب اتفاق سابق مع الاتحاد وفق ما أكدته لـ”الغد”.