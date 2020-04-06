آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

مدرب منتخب الإمارات المقال يحصل على 540 ألف يورو دون عمل

منذ ثانيتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – حصل مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، الصربي ايفان يوفانوفيتش، على مبلغ 540 الف يورو، دون ان يقود تدريبا واحدا أو مباراة للمنتخب الشقيق الذي اعلن اليوم الاثنين اقالة المدرب رسميا.

وسبق وأن تعاقد الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مع المدرب الصربي خلال شهر كانون الاول “ديسمبر” الماضي، لقيادة المنتخب الشقيق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022″.

وجاء القرار بسبب تفشي فيروس كورونا، ليقرر الاتحادان الدولي والآسيوي، تعليق التصفيات، ما فتح الباب أمام إقالة المدرب الذي لم يختبر منذ توليه المسؤولية ، لعدم وجود ارتباطات رسمية أو ودية للمنتخب الإماراتي.

وكان الشارع الاماراتي غير راض عن التعاقد مع المدرب الصربي، في ظل عدم القناعه بسيرته الذاتية التي شهدت الاشراف على تدريب فريق النصر الامارتي.

ووفق الاتفاق بين الاتحاد الاماراتي والمدرب الصربي، فان يوفانوفيتش يحصل على راتب شهري مقداره 170 ألف يورو، وبعد قرار إنهاء العقد، يكون قد حصل على 540 ألف و600 يورو، بدون عمل.

مقالات ذات صلة

من هو أفضل لاعب في تاريخ كرة السلة الأردنية – (استفتاء)

منذ 31 دقيقة

المعسكر التدريبي لمنتخب التايكواندو في روسيا يتجاوز الشهر بسبب كورونا

منذ 51 دقيقة

“كوفيد-19” يجعل من برشلونة النادي الأكثر تأثرا بتوقف البطولات

منذ ساعة واحدة

نادي الراية يُطلق مبادرة “ابشر سيدنا” للوقاية من كورونا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock