مدرب منتخب الإمارات المقال يحصل على 540 ألف يورو دون عمل

عمان – الغد – حصل مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، الصربي ايفان يوفانوفيتش، على مبلغ 540 الف يورو، دون ان يقود تدريبا واحدا أو مباراة للمنتخب الشقيق الذي اعلن اليوم الاثنين اقالة المدرب رسميا.

وسبق وأن تعاقد الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مع المدرب الصربي خلال شهر كانون الاول “ديسمبر” الماضي، لقيادة المنتخب الشقيق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022″.

