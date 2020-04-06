مدرب منتخب الإمارات المقال يحصل على 540 ألف يورو دون عمل

عمان – الغد – حصل مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، الصربي ايفان يوفانوفيتش، على مبلغ 540 الف يورو، دون ان يقود تدريبا واحدا أو مباراة للمنتخب الشقيق الذي اعلن اليوم الاثنين اقالة المدرب رسميا.

وسبق وأن تعاقد الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مع المدرب الصربي خلال شهر كانون الاول “ديسمبر” الماضي، لقيادة المنتخب الشقيق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022″.

UAE FA Terminates The Contract of The National Team Coach Ivan Jovanovic .. pic.twitter.com/wuBkZZEi26 — UAEFA (@uaefa_ae) April 6, 2020

وجاء القرار بسبب تفشي فيروس كورونا، ليقرر الاتحادان الدولي والآسيوي، تعليق التصفيات، ما فتح الباب أمام إقالة المدرب الذي لم يختبر منذ توليه المسؤولية ، لعدم وجود ارتباطات رسمية أو ودية للمنتخب الإماراتي.

وكان الشارع الاماراتي غير راض عن التعاقد مع المدرب الصربي، في ظل عدم القناعه بسيرته الذاتية التي شهدت الاشراف على تدريب فريق النصر الامارتي.

ووفق الاتفاق بين الاتحاد الاماراتي والمدرب الصربي، فان يوفانوفيتش يحصل على راتب شهري مقداره 170 ألف يورو، وبعد قرار إنهاء العقد، يكون قد حصل على 540 ألف و600 يورو، بدون عمل.