مدرب منتخب السعودية: زوجتي بولندية وسترتدي قميص السعودية

تصريحات جديدة لمدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينار خلال مؤتمر صحفي عن مباراة السعودية وبولندا اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

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وبعد الفيديو الذي انتشر لزوجته وبكائها فرحاً مع فوز السعودية على الأرجنتين، تحدث عن متابعة زوجته لمباريات منتخب السعودية في كأس العالم، قائلا “من المهم أن تشاهد زوجتي كأس العالم بشكل مباشر، وهي تشاهد مباراتين أو 3 أسبوعيا”.

هيرفي رينار: زوجتي فخورة بفوز السعودية على الأرجنتين

وأشار هيرفي إلى أنها تحب كرة القدم وفخورة بفوز السعودية على الأرجنتين”، لافتًا خلال حديثه في المؤتمر الى أن “مباراة الغد ستكون أصعب بالنسبة لها ربما خاصة وأن أهلنا من بولندا ، لكنها سترتدي قميص منتخب السعودية”. أضاف “أجدادي بولنديين لكني غدًا أرتدي قميص السعودية”.