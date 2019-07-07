مدرب منتخب السلة يتمنى مواصلة تطور خلال “ويليام جونز”

أيمن أبو حجلة

عمان – أبدى مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة جوي ستايبينغ، تفاؤله حيال المرحلة المقبلة من استعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول المقبل، مبرزا الفوائد العديدة التي جناها لاعبوه من خوض المعسكر الأميركي الذي خاصه الفريق مؤخرا.

وقضى لاعبو المنتخب الوطني قرابة الأسبوعين في الولايات المتحدة، وبالتحديد في مقاطعة “أورانج كاونتي” بولاية كاليفورنيا، اشتمل على برنامج تدريبي تكتيكي وبدني مكثف، إضافة إلى 6 مباريات تدريبية مع فرق محلية مكونة من خريجي الجامعات الأميركية ولاعبين أميركيين محترفين في الخارج، فاز في ثلاث منها وخسر مثلها.

وفي تصريحات لـ”الغد”، ذكر ستايبينغ أن السفر خارج البلاد وخوض مباريات إعدادية كان أمرا في غاية الأهمية، خصوصا وأن اللاعبين المتواجين كان قد انخرطوا قبلها بتدريبات يومية في عمّان، على مدار شهرين، وأشار إلى الفوائد الفنية التي اكتسبها اللاعبون من المباريات الست التي جمعتهم بفرق ربما لم تكن ذات تنظيم عال على المستوى الجماعي، بيد أنها احتوت على مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية المميزة.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراتين إعداديتين أمام المنتخب المصري في إربد وعمان يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، قبل التوجه إلى الصين تايبيه للمشاركة في كأس ويليام جونز في الفترة من 12 إلى 21 الحالي.

وبين ستايبينغ أنه يسعى خلال المباراتين المقبلتين، للتعرف أكثر على ما يمكن للاعبين تقديمه في وضع تنافسي من خلال تطبيق الخطط الفنية، قبل المشاركة في كأس ويليام جونز التي بدورها تعد محطة مهمة في مشوار الإعدادا، نظرا لأن المنتخب سيخوض 18 مباريات 9 أيام، وهو ما يمنح اللاعبين الزخم المطلوب للمنافسة.

وتوقع “جوي” أن تتحسن “كيميائية” المنتخب باكتمال صفوفه، حيث من المتوقع انضمام أحمد الدويري ودار تاكر إلى معسكر الفريق قبل شهر من انطلاق النهائيات العالمية على أقل تقدير.

من ناحية ثانية، تحدث ستايبينغ عن الإصابة التي تعرض لها صانع الألعاب مجمود عابدين في يده خلال المعسكر الأميركي، موضحا أن الأمر حدث بسرعة، حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وفقا لسير عملية تعافيه، وأكد المدرب أن سيعمل خلال مباراتي مصر وويليام جونز على منح الثنائي مالك كنعان وفريدي ابراهيم فرصة أكبر للتعبير عن نفسيهما، متمنيا في الوقت ذاته أن يتغلب عابدين على آثار الإصابة في أقرب وقت ممكن.

وأشاد ستايبينغ بالقدرات الفنية لفريدي ابراهيم والتي أظهرها خلال المعسكر الأميركي، وأضاف أن اللاعب الشاب تأقلم بسرعة مفاجئة مع النظام الدفاعي والهجومي للفريق، إضافة إلى انسجامه السريع مع زملائه الجدد.

وتابع المدرب أن زين النجداوي يملك فدرات مميزة، منوها في الوقت ذاته إلى المنافسة الشديدة على موقعه في الملعب داخل التشكيلة، ولم ينس أيضا الإشادة بقدرات التسجيل التي يتمتع بها هاشم عباس، شقيق قائد المنتخب زيد عباس.

الجدير ذكره أن المنتخب الوطني سيشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى العام 2010 في تركيا، وأسفرت قرعة البطولة المقبلة عن حلوله في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا والدومينيكان.