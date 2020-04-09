مدرب منتخب تشيلي يقبل تخفيض راتبه بسبب تداعيات “كوفيد-19”

سانتياجو – اتفق المدير الفني لمنتخب تشيلي لكرة القدم، رينالدو رويدا، والاتحاد التشيلي للعبة على تخفيض راتب مدرب “لا روخا” اللاتيني إزاء تعليق الأنشطة الرياضية على المستوى العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

Ex-Flamengo, Reinaldo Rueda aceita redução de salário como técnico do Chile 👉 https://t.co/6UGbkDnJeK pic.twitter.com/MDgY4QOnVQ — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) April 9, 2020

وأصدر الاتحاد بيانا الأربعاء أعلن فيه تقليل رواتب المدرب والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، دون أن يحدد نسبة التخفيض، حيث كانت صحيفة (EMOL) المحلية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن رويدا اتفق على تخفيض راتبه بنسبة 50%، علما بأن هذا المبلغ لن يتم رده له بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا الذي أصاب خمسة آلاف و546 شخصا وأودى بحياة 48 في البلد اللاتيني.

وبحسب الصحيفة، فإن رويدا اشترط تخفيض نسبة أقل من رواتب مساعديه. (إفي)