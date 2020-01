مدرب نيوكاسل حزين بعد إصابة فيليمز – فيديو

لندن – يعتقد ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن غياب مدافعه الهولندي يترو فيليمز عن الملاعب ربما يستمر طويلا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مواجهة تشيلسي.

وخرج فيليمز المعار لمدة عام من إينتراخت فرانكفورت الألماني من الملعب محمولا على محفة في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز نيوكاسل 1-صفر يوم السبت ويخشى بروس من أن يكون تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وبهذه الإصابة يعاني فريق بروس من نقص في يسار خط الدفاع في ظل تعرض بول دوميت لمشكلة في ربلة الساق مطلع الأسبوع الماضي.

🗣 "Sometimes when you roll your sleeves up and work hard you get a result which shocks everybody."

Steve Bruce's verdict on today's 1-0 win over Chelsea at St. James' Park. #NUFC

— Newcastle United FC (@NUFC) January 18, 2020