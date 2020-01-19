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مدرب نيوكاسل حزين بعد إصابة فيليمز – فيديو

منذ ساعتين

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لندن – يعتقد ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن غياب مدافعه الهولندي يترو فيليمز عن الملاعب ربما يستمر طويلا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مواجهة تشيلسي.

وخرج فيليمز المعار لمدة عام من إينتراخت فرانكفورت الألماني من الملعب محمولا على محفة في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز نيوكاسل 1-صفر يوم السبت ويخشى بروس من أن يكون تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وبهذه الإصابة يعاني فريق بروس من نقص في يسار خط الدفاع في ظل تعرض بول دوميت لمشكلة في ربلة الساق مطلع الأسبوع الماضي.

وقال بروس ”يبدو أن إصابة يترو خطيرة وهي تعني ضربة كبيرة بالنسبة لنا.“

وأضاف المدرب ”نخشى أن تكون إصابة في الرباط الصليبي. نتمنى أن يحالفنا الحظ. لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الوضع الذي تعرضنا له في الأسابيع القليلة الماضية.“

وأردف بروس ”الأمور لا تبدو على ما يرام بالنسبة لبول دوميت أيضا ومن ثم أصبحنا فجأة وفي خلال أربعة أو خمسة أيام نواجه مشكلة في هذا الجانب.“

وبعد الفوز على تشيلسي يوم السبت تقدم نيوكاسل للمركز 12 بين فرق الدوري الانجليزي برصيد 29 نقطة من 23 مباراة. – (رويترز)

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