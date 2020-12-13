مدرب يرفض استمرار المحترف الأجنبي والإدارة تبقيه

عمان – الغد – فضّل مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، عدم استمرار المحترف الأجنبي في صفوف الفريق، لعدم الفائدة الفنية من استمراره مع الفريق، في ظل تعدد اصابته، وعدم القدرة حتى الآن على اثراء الفريق.

المدرب أبلغ الإدارة أنه لا يمانع في حال قررت الادارة فسخ عقد المحترف، دون خسائر مادية كبيرة.

إدارة النادي، أكدت احترامها لفكرة المدير الفني في هذا الجانب، ولكنها فضلت استمراره في المباريات المقبلة، خوفا من انتكاسات جديدة في الفريق، مثل ظهور اصابات كورونا جديدة، أو اصابات رياضية، قد تحرج الفريق في قادم المباريات، من خلال تناقص اعداد اللاعبين.

المدرب لم يكن متشددا في ابعاد المحترف الأجنبي، لكنه ابلغ الإدارة أنه من الصعب أن يشارك هذا اللاعب، وفي حال شارك فانه لن يكون مؤثرا وفق وجهة نظر فنية. – (أخبار النجوم)