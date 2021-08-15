“مدرسة الروابي للبنات”.. الجدل مستمر افتراضياً

إسلام البدارنة

عمان – منذ انطلاقة عرض مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” الذي أخرجه فريق أردني بقيادة تيما الشوملي يوم الخميس الماضي، على منصة “نتفليكس”، والجدال الإلكتروني منقسم بين مؤيد ومعارض له.

العمل الذي أخرجته تيما الشوملي وكتبته بالتعاون مع شيرين كمال وإسلام الشوملي، يتناول قضية التنمر من خلال حادثة تمر بها طالبة في مدرسة تم اختلاقها من أجل المسلسل بكل شخصياتها، فتتعرض للضرب المبرح وتقرر خوض مخطط انتقامي لا تحسب نتائجه جيدا.

مسلسل يقع في 6 حلقات، وبطلاته الخمس: “دينا، رقية، ليان، رانيا ونوف”، يعالج مشاكل مرحلة المراهقة من خلال تلك الفتيات التي تمتلك كل واحدة منهن شخصية مختلفة ولها أبعاد نفسية وأوضاع تختلف عن الآخرى.

ومن التنمر للفجوة بين الأهل وصولا للآثار السلبية لـ”السوشال ميديا”، الابتزاز العاطفي والتحرش الجنسي والعنف الأسري، كان هنالك تباين بين الجمهور في تقبله لمحتوى اعتبره البعض جيداً وجريئاً في طرحه يناقش قضايا حساسة، مقابل آخرين وجدوه لا يمثل المجتمع المحلي الذي لم يقم به صناع العمل بتأكيده أو الإشارة إليه أبدا.

ما إن عرض المسلسل حلقاته الست على المنصة العالمية “نتفلكس”، حتى بدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بانتقاد المسلسل بين مؤيدين ومعارضين لفكرته ومحتواه، وسط طلب بإيقافه ومدافعين عنه .

وتصدر هاشتاغ “#مدرسة الروابي للبنات” على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا “توتير”، وسط طلب بإيقافه ومدافعين عنه ومن بينهم لاما التي تطرقت إلى جميع الجوانب التي ركز عليها المسلسل، وانهت تعليقها بأنه “ربما هنالك احداث في المسلسل مبالغ فيها…ولكنها تهز كيان اي أم واي اب”.

وقامت الكاتبة عرين القاضي بتفنيد 9 رسائل في المسلسل ونشرتها على “الفيسبوك” الخاص بها، واحتوت على انتقادات سلبية وايجابية.

ونشر هاشم عامر على صفحته، رأيه الشخصي حول الانتقادات التي طالت المسلسل من قبل الناسن وعلق عليها: “صحيح “مدرسة الروابي” كثير سطحي.. وكثير تقليد لأعمال أجنبية.. بس على الاقل جديد علينا.. وجديد على درامتنا”.

تفصيلة صغيرة لاحظتها إنو مريم مع مرور الحلقات، خاصة بأخر حلقة، شعرها تغير، و بعد ما رديت حضرت المسلسل، ليان هي اللي بتعمل شعرها هيك، ومريم صارت تعملوا زي شعر ليان، دلالة على تغير الشخصية، اعتقد مقصودة وتفصيلة رائعة!#مدرسة_الروابي #مدرسة_الروابي_للبنات pic.twitter.com/1rA12s5fWp — Ξ ∫Hζ;β × (@Heredickary) August 13, 2021

تفصيلة صغيرة لاحظتها إنو مريم مع مرور الحلقات، خاصة بأخر حلقة، شعرها تغير، و بعد ما رديت حضرت المسلسل، ليان هي اللي بتعمل شعرها هيك، ومريم صارت تعملوا زي شعر ليان، دلالة على تغير الشخصية، اعتقد مقصودة وتفصيلة رائعة!#مدرسة_الروابي #مدرسة_الروابي_للبنات pic.twitter.com/1rA12s5fWp — Ξ ∫Hζ;β × (@Heredickary) August 13, 2021

تفصيلة صغيرة لاحظتها إنو مريم مع مرور الحلقات، خاصة بأخر حلقة، شعرها تغير، و بعد ما رديت حضرت المسلسل، ليان هي اللي بتعمل شعرها هيك، ومريم صارت تعملوا زي شعر ليان، دلالة على تغير الشخصية، اعتقد مقصودة وتفصيلة رائعة!#مدرسة_الروابي #مدرسة_الروابي_للبنات pic.twitter.com/1rA12s5fWp — Ξ ∫Hζ;β × (@Heredickary) August 13, 2021

تفصيلة صغيرة لاحظتها إنو مريم مع مرور الحلقات، خاصة بأخر حلقة، شعرها تغير، و بعد ما رديت حضرت المسلسل، ليان هي اللي بتعمل شعرها هيك، ومريم صارت تعملوا زي شعر ليان، دلالة على تغير الشخصية، اعتقد مقصودة وتفصيلة رائعة!#مدرسة_الروابي #مدرسة_الروابي_للبنات pic.twitter.com/1rA12s5fWp — Ξ ∫Hζ;β × (@Heredickary) August 13, 2021