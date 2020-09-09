مدرسة خاصة توضح حقيقة الموافقة على المطعوم لطلبتها

عمان – أكدت احدى المدارس الخاصة، ان اشعار الموافقة المرسل مع طلبتها من الصفين الاول والثاني، يتعلق بأخذ مطعوم شلل الأطفال والثنائي (الدفتيريا والكزاز).

وقالت المدرسة في توضيح لها اليوم الاربعاء، ان هذا المطعوم يعطى لطلبة الصفين الاول والثاني الاساسي ضمن برنامج المطاعيم المنفذ بالتعاون بين وزاتي التربية والتعليم والصحة ضمن مجموعة المطاعيم التي تسجل في كرت المطاعيم المرفق في ملف الطالب.

واكدت ادارة المدرسة، انه لا علاقة لهذا المطعوم بشأن فيروس كورونا، داعية اولياء امور الطلبة غير الراغبين بإعطاء المطعوم لأبنائهم في المدرسة، مراجعة المراكز الصحية المعتمدة لأخذه، وذلك حفاظا على سلامة ابنائهم وصحتهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم، إشعارا صادرا عن إحدى المدارس الخاصة موجها لأولياء امور الطلبة حول الموافقة على اعطاء أبنائهم المطعوم في المدرسة او مراجعة المراكز الصحية المعتمدة لغير الراغبين.–(بترا)