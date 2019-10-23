شركات وأعمال

مدرسة “راهبات الوردية” تنظم سلسلة من الأنشطة

منذ 15 دقيقة
جانب من أنشطة مدرسة راهبات الوردية -(من المصدر)

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عمان- استضافت مدرسة راهبات الوردية/ مرج الحمام بطولة الوردية الرابعة في الفترة 12-19 من الشهر الحالي.
وضمت سبع عشرة مدرسة، تنافست ضمن أنشطة متنوعة شملت كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، ألعاب القوى والشطرنج لفئتي الذكور والإناث.
وقد ساد جو من الحماس والنشاط والتنافس ضمن الفرق المشاركة، مما أضفى على البطولة روح التعاون والانسجام بين المشاركين.
وتم تكريم الفرق المشاركة من قبل مديرة المدرسة الأخت ليليا النمري لها جزيل الشكر، وللطاقم الرياضي في المدرسة عظيم الامتنان على حسن إدارة وإنجاح البطولة.

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