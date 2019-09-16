“مدرسة قفقفا الحكومية الأقل حظا” تحجز 4 مقاعد طب

عمّان– حجزت مدرسة قفقفا الثانوية للبنين المصنفة ضمن فئة الأقل حظا، اربعة مقاعد طب في الجامعات الرسمية لأربعة من طلبتها المتفوقين في نتائج امتحان الثانوية العامّة.

فمن بين 13 طالبًا تقدموا لامتحان الثَّانوية العامة بفرعه العلمي في المدرسة النائية بمحافظة جرش، تراوحت علامات الطلبة الأربعة بين 9ر98 بالمئة و2ر95 بالمئة، لينتقلوا إلى مقاعد الدِّراسة الجامعية في جامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والبلقاء التطبيقية، غداة إعلان نتائج القبول الموحد بالجامعات الرَّسمية مطلع الاسبوع.

مدير المدرسة عامر علي القعايمة قال، إنَّ طلاب الفرع العلمي هذا العام كان عددهم 13 طالبًا، نجح منهم 10، لكن اللافت أن أربعة منهم حصلوا على مقاعد لدراسة الطِّب في ثلاث جامعات حكومية. واضاف، إنَّ عدد طلبة المدرسة 308 طلاب من الصَّف السابع حتى الثاني الثانوي (التوجيهي) بفرعيه العلمي والأدبي، وبلغ عدد طلاب الفرع الأدبي 29 طالبًا نجح منهم 12. “هذه المرة الاولى يحصل هذا العدد من طلبة هذه المدرسة على مقاعد جامعية بتخصص الطب” يقول القعايمة، مشيرا الى أن هذا النجاح يحسب لأولياء الأمور ومتابعتهم الحثيثة لأبنائهم، جنبا الى جنب جهود الهيئة التدريسية.

وحصل الطالب ضياء خالد على مقعد لدراسة الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد أن اجتاز الثانوية العامة بمعدل 9ر98 بالمئة، فيما يلفت الطالب محمد يوسف الحاصل على معدل 97 بالمئة وقبل في كلية طب جامعة اليرموك، إلى أنَّ تميّز المدرسة على هذا الصعيد يؤكد مدى مثابرة الطلبة وعزمهم على التميز، بفضل متابعة اسرهم والهيئة التدريسية.

ويقول الطالب أحمد عبدالله إنه حصل على مقعد لدراسة الطب في جامعة البلقاء التطبيقية بعد أن حصل على معدل 95 بالمئة، واصفًا المرحلة المقبلة بأنها بحاجة إلى تكثيف الجهود والمثابرة لمواصلة التميز، في حين يعبر زيد أبو دلبوح الحاصل على معدل 2ر95 بالمئة، والذي حجز مقعدًا لدراسة الطب في جامعة البلقاء التطبيقية أيضًا، عن الفخر بهذا الانجاز الذي يرتب مسؤولية كبيرة في الأيَّام القادمة.

وبلغ عدد الطلبة الذين قبلوا في الجامعات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد 51748 طالبا وطالبة، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي.

وقبلت الجامعة الأردنية 8236 طالبًا وطالبة، واليرموك 9083 طالبًا وطالبة، ومؤتة 4566 طالبًا وطالبة، وتمَّ قبول 4247 طالبًا وطالبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، و5564 طالبا وطالبة في الهاشمية و3499 طالبا وطالبة في آل البيت، و9844 طالبا وطالبة في البلقاء التطبيقية و3112 طالبا وطالبة في جامعة الحسين بن طلال و1804 طلاب في الطفيلة التقنية و1793 طالبا وطالبة في العلوم الاسلامية العالمية.

يشار إلى أن مدرسة قفقفا الثانوية للبنين وتأسست عام 1956 وتتبع هذه القرية لمحافظة جرش ويقدَّر عدد سكانها بنحو 5711 نسمة بحسب أرقام رسمية.(بترا)