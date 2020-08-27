مدعي عام أمن الدولة يوقف “حجاج” 14 يوما على ذمة التحقيق

موفق كمال

عمان- قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيف رسام الكاريكاتير عماد حجاج مدة 14 يوما على ذمة التحقيق وفق وكيل الدفاع عنه مروان سالم .

ورجح مروان محاكمة حجاج استناد الى المادة الثالثة من قانون منع الإرهاب.

وكان مدعي عام عمان رامي الطراونة قرر عدم اختصاصه التحقيق بقضية حجاج ظهر اليوم.

واعتبر المدعي العام وفق وقائع القضية ان القضية تدخل ضمن اختصاص مدعي عام محكمة أمن الدولة وفق وكيل الدفاع عنه المحامي مروان سالم.

وبين سالم ان قسم الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي استدعى موكله حجاج للتحقيق معه أمس واحاله اليوم الى مدعي عام عمان الذي اعلن عدم اختصاصه النظر بالقضية واحالتها الى نيابة أمن الدولة.

وكانت شكوى مقدمة من (الحق العام) قد سجلت أمس بحق حجاج على خلفية نشره رسم كاريكاتير .