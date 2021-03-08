مدعي عام إربد يوقف منظم حفلات أعراس أسبوعا

إربد- الغد- قرر مدعي عام إربد، اليوم الاثنين، توقيف منظم حفلات زفاف أسبوعا في مركز الإصلاح والتأهيل لمخالفته أوامر الدفاع.

وجاء في حيثيات قرار المدعي العام بأن منظم الحفلات ضبط خلال تنظيمه حفل زفاف أمس الأحد في احدى المزارع شرق مدينة إربد شارك به حوالي 100 شخص ما شكل مخالفة لأوامر الدفاع المتصلة بعدم التجمع لأكثر من عشرين شخصا في حالات استثنائية شريطة الالتزام بمعايير السلامة وضبط العدوى.