مدعي عام عمان يباشر تحقيقاته بقضايا “نقل كورونا” من مصابين خالفوا التعليمات

موفق كمال

عمان – باشر مدعي عام عمان، اليوم الثلاثاء، التحقيق في ملابسات نقل عدوى فيروس كورونا من قبل أشخاص مصابين إلى أشخاص أًصحاء، عن طريق المخالطة المتعددة.

وبحسب ما ذكر مسؤول مطلع في النيابة العامة فإنه لن يتم استدعاء المصابين من الذين نقلوا العدوى الا بعد شفائهم.

وأضاف أن التحقيق حالياً سيجري مع الشهود الذي شاهدوا المتهم (المصاب) وهو يخالط المواطنين الأصحاء، لافتا إلى أن التحقيق سيقضي إلى توجيه تهم لهم استنادا الى قوانين (العقوبات الأردني ، الصحة العامة وقانون الدفاع).

والتحقيق سيشمل مختلف القضايا التي تم نقل العدوى فيها إلى مواطنين اصحاء وتعاملت معها وزارة الصحة.

علما ان هناك متهمون بنقل العدوى عمداً وآخرون متهمون بنقلها قصدا.

كانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق أنها ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء كون ذلك يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم.