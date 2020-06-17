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مدعي عام “مكافحة الفساد” يحجز على أموال 3 شركات وشخصين

منذ 3 ساعات
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عمان - (أرشيفية)

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عمان- الغد- خاطب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كل من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا ومركز إيداع الأوراق المالية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وداذرة مراقبة الشركات والجمارك العامة والأراضي والمساحة، بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ3 شركات وشخصين، وذلك في إطار القضية التحقيقية لدى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.

ويشمل الحجز النقد والمركبات والاسم والسندات والعقارات سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.

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