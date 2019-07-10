مدفع “وادي شعيب”

مدفع أهدته القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، لمدينة السلط وأهلها. والمدفع الذي يزين مدخل المدينة له دلالات تاريخية كبيرة، فهو أكبر وأقدم مدفع من حيث نوعه وحجمه في العالم، بحسب موقع بلدية السلط على الإنترنت. والمدفع ألماني الصنع، كانت الدولة العثمانية استخدمته في الحرب العالمية الأولى سنة 1918 ضد قوات الحلفاء. ويبلغ وزنه حوالي 11 طنا وطوله 11 مترا ومداه 31 كم وطول سبطانته 7 أمتار وطول قاعدته 7.2 متر، ووزن قذيفته 50 كغم. وكان يجره في ذلك الوقت 16 ثورا وذلك لعدم توفر الطرق والمركبات وهو من نوع “هاوتزر” عيار 155 ملم مجرور. – (تصوير: ساهر قدارة)