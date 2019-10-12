مدفيديف يقصي تسيتسيباس ويبلغ نهائي دورة الصين للتنس

شنغهاي – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا نهائي دورة شنغهاي، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه السبت على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 7-6 (7-5) و7-5.

وتأهل مدفيديف (23 عاما) إلى نهائي احدى الدورات أو البطولات للمرة التاسعة هذا العام والسادسة تواليا، في سعيه لاحراز لقبه الرابع هذا الموسم.

وأتى فوز الروسي الذي بلغ نهائي النسخة الاخيرة من بطولة فلاشينغ ميدوز، رابع بطولات الغراند سلام، على تسيتسيباس السادس، بعد يوم من تجريد الاخير لمنافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول من لقبه في مباراة من ثلاث مجموعات.

وهو الفوز الخامس تواليا لمدفيديف على تسيتسيباس في نفس عدد المباريات.

وقال مدفيديف “لقد فاجأني تكتيكيا، ولكنها كرة المضرب وكان يتعين علي البقاء في المباراة”.

وأضاف “أنا فخور (بالنهائي السادس تواليا)، ولكن الهزيمة تبقى هزيمة وأنا لا أحب الخسارة، حتى في نهائي فلاشينغ ميدوز”.

وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الخمس الأخيرة التي شارك فيها منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الانكليزية ثالث البطولات الاربع الكبى، وآخرها فلاشينغ ميدوز عندما خسر أمام الإسباني رافايل نادال، وتوج بلقبين في سينسيناتي، أول لقب له في دورات الماسترز، وسان بطرسبورغ.

وفي مجموعة اولى تساوى فيها اللاعبان بكل شيء، كان الشوط الفاصل الحاسم لصالح مدفيديف، بعدما استمرت المجموعة 43 دقيقة.

في الثانية، نجح مدفيديف في كسر ارسال منافسه اليوناني في الشوط الثالث، وحصل على فرصة حسم المباراة لصالحه بتقدمه 5-4 والارسال معه، غير أن تسيتسيباس نجح في تعديل النتيجة 5-5 بكسر ارسال الروسي، قبل ان يرد الاخير التحية في الشوط التالي.

وأمام فورة غضب من تسيتسيباس عاد مدفيديف الى الواجهة وحسم المجموعة في الشوط الثاني عشر وبالتالي المباراة لصالحه.

وضرب مدفيديف موعدا في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يقام لاحقا اليوم، بين الإيطالي ماتيو بيريتيني الحادي عشر والالماني ألكسندر زفيريف الخامس والذي كان اسقط السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا الجمعة. -(أ ف ب)