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الروسي مدفيديف يقصي تسيتسيباس ويبلغ نهائي دورة شنغهاي

منذ ساعتين

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شنغهاي – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا نهائي دورة شنغهاي، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه السبت على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 7-6 (7-5) و7-5.

وتأهل مدفيديف (23 عاما) إلى نهائي احدى الدورات أو البطولات للمرة التاسعة هذا العام والسادسة تواليا، في سعيه لاحراز لقبه الرابع هذا الموسم، حيث أتى فوز الروسي الذي بلغ نهائي النسخة الاخيرة من بطولة فلاشينغ ميدوز، رابع بطولات الغراند سلام، على تسيتسيباس السادس، بعد يوم من تجريد الاخير لمنافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول من لقبه في مباراة من ثلاث مجموعات.

وضرب مدفيديف موعدا في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يقام لاحقا اليوم السبت بين الإيطالي ماتيو بيريتيني الحادي عشر والالماني ألكسندر زفيريف الخامس، والذي كان اسقط السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا الجمعة. (أ ف ب)

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