“مدلاب” تجدد اعتماد الكلية الأميركية لعلم الأمراض للمرة السادسة

عمان – جددت الكلية الأميركية لعلم الأمراض (CAP) اعتمادها لمجموعة الاستشارات المخبرية – “مختبرات مدلاب” (MedLabs)، للمرة السادسة على التوالي، وذلك لتطبيقها كافة معايير الجودة العالمية للمختبرات الطبية الموضوعة من قبلها والتي تشمل معايير الجودة والصحة والسلامة العامة. وذلك بعد أن اجتازت مختبرات مدلاب التفتيش على أكثر من ألفين معيار من قبل فريق مرسل من الكلية الأميركية لعلم الأمراض.

مختبرات مدلاب باختصاصاتها المخبرية المتعددة هي من الشركات الأردنية الأولى قي قطاع المخبري الحاصلة على هذا المعيار الذهبي في اعتماد المختبرات CAP في المشرق العربي ضمن القطاع الخاص والذي يعتبر الأكثر صرامة على المستوى العالمي في مجال الطب المخبري.

ويواصل كادر ضبط الجودة في مختبرات مدلاب على تطبيق مراقبة معايير الجودة وبرامج السلامة المطبقة في جميع فروع مدلاب لضمان أعلى مستوى من الدقة والعناية لجميع مرضى المختبر.

إن مجموعة الاستشارات المخبرية – “مختبرات مدلاب” قد حصلت على اعتماد كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” أول مرة في العام 2011، وهي ما تزال المختبرات الوحيدة في المملكة الحاصلة على كل من اعتمادات CAP, ISO 15189, ,ISO 9001 اعتماد مجلس المؤسسات الصحية HCACوجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز. ومدلاب هي شركة أردنية تأسست العام 1993 متبنية لمبدأ العمل الجماعي، وهي من الشركات الأردنية الرائدة والأسرع نمواً في مجال الطب المخبري بين المختبرات الخاصة في منطقة المشرق العربي بعدد فروع يصل إلى47 فرعاً في المملكة الأردنية الهاشمية، 5 أفرع في فلسطين و 5 أفرع في العراق.