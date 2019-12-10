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“مدلاب” تجري الفحوصات الطبية لأندية المحترفين

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أعلن اتحاد كرة القدم أن لاعبي اندية المحترفين سيخضعون لفحوصات طبية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، استعداداً للموسم الكروي الجديد، باشراف مختبرات “مدلاب” الراعي الرسمي الطبي للمنتخبات الوطنية.

وطلب اتحاد الكرة من الاندية ارسال قوائم باسماء الكوادر الفنية والادارية واللاعبين لتحديد موعد الفحص الطبي لكل ناد، حيث ستقوم “مدلاب” بإرسال فريق طبي متخصص الى مقر كل ناد من اجل اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تشمل فحوصات قوة الدم، التهابات الجسم، السكري، فحوصات الكلى، الكبد، الاملاح، البول وذلك حسب متطلبات فيفا.

وكان اتحاد الكرة وقع اتفاقية مع مختبرات مدلاب، تقوم بموجبها بتقديم خدمة الفحص الطبي للاعبي المتنخبات الوطنية والاجهزة الفنية، وكذلك لاعبي الاندية التي تشارك فرقها ببطولات المحترفين.

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