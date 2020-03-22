“مدلاب” تخفض أسعار فحص كورونا إلى 55 دينارا

عمان – خفضت مختبرات مدلاب سعر فحص كورونا إلى 55 دينارا بعد أن كان 70 دينارا.

وقالت المختبرات في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إن هذا الإجراء جاء تقديراً للأوضاع المادية للمواطنين، وإيماناً منها بضرورة الوقوف صفاً واحداً في هذا الظرف الطارئ.

وأكدت أن فرقها المختصة والمتفرغة ستعمل على جمع العينات عن طريق السحب المنزلي فقط، مبينة أن نتائج الفحص ستظهر في اليوم التالي.

وأوضحت أنه لحجز مواعيد خدمة السحب المنزلي الاتصال على الأرقام التالية 077 8700666 / 078 8700666 / 079 8700666 من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

بترا