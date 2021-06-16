“مدلاب” تستخدم مواد للكشف عن السلالات المتحورة لـ”كورونا”



عمان – أعلنت مجموعة “مختبرات مدلاب”؛ إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، الكشف عن السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كافة في فحص يتم فيه استخدام مواد موافق عليها ومطابقة للجودة (CE Mark / IVD)، حيث تقوم بتحديد نوع السلالة التي تم اكتشافها مثل السلالة الأصلية، السلالات البريطانية (1 و2)، الجنوب أفريقية، البرازيلية، إضافة إلى السلالة الأميركية (نيويورك وكاليفورنيا) والسلالة الهندية، وذلك لجميع النتائج الإيجابية.

وبهذا تكون مختبرات مدلاب الأولى التي تكشف عن السلالات كافة ضمن أعلى معايير الجودة العالمية التي تضمن الحصول على أدق النتائج باستخدام مواد CE Marked وليس مواد مطوّرة محلياً لغايات الأبحاث. وكذلك، تكون مدلاب المختبرات الوحيدة ضمن القطاع الخاص المُعتمَدة من قبل كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” لفحوصات فيروس كورونا.