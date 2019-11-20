“مدلاب” تشارك في مؤتمر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية

عمان-مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله افتتحت سمو الأميرة منى الحسين مؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية الخامس الذي يعقده مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت عنوان “السياسة والتطبيق: شراكة نحو مخرجات أفضل”.

وشاركت مختبرات مدلاب بالمؤتمر الذي استمر على مدار ثلاثة أيام وذلك خلال الفترة من 11 – 13 تشرين الثاني.

وشملت أهداف المؤتمر التأكد من تضمين مبادئ الجودة وسلامة المرضى من بداية أي نشاط في المجال الصحي، أي أنه عند إنشاء أي مؤسسة صحية أو عند وضع سياسات وإجراءات أو قوانين وأنظمة أو عند التخطيط أو التطبيق يجب أن تكون الجودة وسلامة المرضى هي المحور والأساس لأية عملية وإنتاج في المجال الصحي، وهو ما يتطلع إليه ويسعى مجلس الاعتماد لتحقيقه.

وشارك في المؤتمر أكثر من 500 من العاملين بمجال الرعاية الصحية من صناع القرار والسياسات وخبراء الجودة والممارسين، فضلاً عن متحدثين دوليين وإقليميين.

خلال المؤتمر، قدم نائل السعودي – المدير التنفيذي للجودة في مختبرات مدلاب محاضرة بعنوان “كيف يعمل الاعتماد على تحسين المختبرات الطبية وتجربة المريض ” والتي تطرق من خلالها عن تجربة مختبرات مدلاب واعتماد 41 فرعا من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية .

يذكر أن “مختبرات مدلاب” المجموعة الرائدة في مجال الطب المخبري تعد الشبكة الأسرع نمواً بين المختبرات الخاصة في الشرق الأوسط والحاصلة على أعلى اعتمادات الجودة العالمية الأوروبية والأميريكية في مجال الطب المخبري، والتي تسعى إلى جانب تميزها وحرفيتها في صناعة الطب المخبري إلى ترجمة رؤيتها الهادفة المتمثلة بسعيها الدؤوب في أن تكون العضو الفاعل بالمجتمع المحلي من خلال أفرعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة.