“مدلاب” تطرح فحص الأجسام المضادة لـ”فيروس كورونا”

عمان- استكمالاً لقرار وزارة الصحة الأردنية والمتعلق باعتماد مختبرات مدلاب لإجراء فحص فيروس “كورونا” من خلال خدمة السحب المنزلي وخدمة السحب من خلال السيارة، مختبرات “مدلاب” تقدم فحص الأجسام المضادة في فروعها كافة.

وقد صُمّم فحص الأجسام المضادة الذي تقدمه مختبرات مدلاب ليكشف عن الأجسام المضادة المحايدة التي يكونها جسم الإنسان لمحاربة فيروس كورونا من خلال فحص أحد البروتينات الخاصة بالفيروس الذي يعرف بـ”بروتين S” وهو الأكثر أهمية. وتلك الأجسام المضادة مرتبطة الى حد كبير بالاستجابات المناعية لدى الأفراد الذين تعافوا من العدوى. وسوف يتم توفير الفحص في فروع مختبرات مدلاب الـ45 كافة المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية، مطبقة تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة الأردنية.

وتسعى مختبرات “مدلاب”، على الدوام، للقيام بكل ما يصب في مصلحة المواطن والاطمئنان على صحته والتكاتف مع وزارة الصحة الأردنية لتحقيق ذلك. و”مدلاب” شركة أردنية تأسست العام 1993 متبنية مبدأ العمل الجماعي، وهي من الشركات الأردنية الرائدة والأسرع نمواً في مجال الطب المخبري بين المختبرات الخاصة في منطقة المشرق العربي بعدد فروع يصل إلى 48 فرعاً في المملكة الأردنية الهاشمية، 5 أفرع في فلسطين، و5 أفرع في العراق.

وتقدم مجموعة مختبرات “مدلاب” ما يزيد على 800 فحص مخبري وفق أعلى المعايير العالمية؛ حيث إن مختبرها في عمّان حاصل على أعلى الاعتمادات الأوروبية في علم الأمراض الآيزو “ISO 15189″، والاعتماد الأميركي في علم الأمراض الـ(CAP)، ويستقبل آلاف العينات يومياً من أكثر من 100 مختبر محلي وإقليمي.

كما أن مجموعة “مدلاب” حاصلة على الاعتماد الأوروبي للإدارة “ISO 9001:2008″، إضافة إلى جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للعام 2011، وحصلت مؤخراً على اعتماد مجلس المؤسسات الصحية “HCAC” لجميع فروعها في المملكة الأردنية الهاشمية، لتؤكد بذلك استمرارها الحثيث في تطبيق أعلى المعايير والمواصفات عبر فرق التفتيش المستمرة أثناء جولاتها الميدانية الدورية؛ لضمان الحفاظ على معايير الجودة المقدمة.