“مدلاب” تطلق خدمة فحص “كورونا” في السيارة



عمان- أطلقت مجموعة مختبرات “مدلاب” -إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، والرائدة في الأردن والمعتمدة من قبل كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” والـ”ISO 15189″ لجميع فحوصاتها- خدمة إجراء فحص فيروس “كورونا” من خلال السيارة أو ما يسمى بـ”Drive-Thru”؛ حيث يتواجد مقر هذه الخدمة في منطقة عبدون شارع سعد عبدو شموط (بجانب تاج مول)، وتم ترخيص الموقع من الجهات الحكومية حسب الأصول.

ومن خلال هذه الخدمة المقدمة من “مدلاب”، أصبح بإمكان الجميع أن يقوموا بإجراء فحص “كورونا” في سياراتهم دون الحاجة لمغادرتها، وفق إجراءات احترازية مكثفة حفاظاً على سلامتهم؛ حيث حرصت “مدلاب” على الاهتمام بأدق التفاصيل لتوفر أقصى درجات السلامة والأمان لكل من الموظفين والمواطنين، بدءاً من التباعد واللبس الخاص بالفريق وطريقة أخذ العينة وطريقة دخول السيارات وخروجها بشكل صحيح وآمن؛ وانتهاءً بطريقة إجراء كل فحص على حدة دون خلط عينات وبأعلى معايير الجودة وأدق الأجهزة. وقد باشرت “مدلاب” بهذه الخدمة منذ أمس من الساعة: 7.30 صباحاً إلى 7.30 مساءً جميع أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة (كونه يوم حظر)؛ حيث يمكنها أن تقوم بجمع مئات العينات يومياً، علماً أن القدرة الاستيعابية لمختبرات “مدلاب” تمكنها من القيام مباشرة بفحص عينات الـPCR المأخوذة في اليوم ذاته دون أي تأجيل، وإصدار جميع نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة. ومن الجدير بالذكر أن خدمة “مدلاب” لأخذ العينات من البيوت ستبقى متوفرة عن طريق حجز مسبق في المحافظات وفي عمان لمن لا يستطيع الوصول إلى الموقع وللحالات الطارئة.

وتعليقاً على هذه الخدمة الجديدة، تحدث الدكتور حسيب صهيون- الرئيس التنفيذي لمجموعة مختبرات “مدلاب”، قائلاً: “لقد جاء تقديمنا لخدمة فحص كورونا من خلال السيارة انطلاقاً من إحساسنا العالي بالمسؤولية والدور الذي نقوم به في هذه الأيام الاستثنائية، فنحن شركاء مع جميع الجهات الرسمية في التصدي لهذا الوباء العالمي، ومسؤولون عن السيطرة على الوضع الوبائي في الأردن، مؤسسات كنا أم أفراداً”. وأضاف الدكتور صهيون: “أن مجموعة مختبرات مدلاب على أتم الجاهزية لاستقبال مواطنينا في موقع الخدمة يومياً، ونشكر وزارة الصحة على ثقتها بنا، فنحن نسعى لدعم جهود الطواقم الطبية والمساعدة على إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات؛ للتأكد من سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس “كورونا” لنحذو حذو بقية الدول المتقدمة بالتصدي لهذا الوباء”.